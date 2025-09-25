İspanya, Sumud Filosu’na destek için askeri gemi gönderiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla Cartagena Limanı’ndan yarın bir askeri geminin yola çıkacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunun ardından basın mensuplarına konuşan Sanchez, "Gerekli tüm imkanlarla donatılmış bir deniz harekât gemisi, filoya destek olmak ve olası bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere yarın Cartagena’dan hareket edecek" dedi.

"Dayanışma söz değil eylemdir"

İspanyol basını, bu kararla İtalya’dan sonra İspanya’nın da filoya destek için askeri gemi gönderdiğini yazdı. Savunma Bakanlığı kaynakları ise geminin uluslararası sularda görev yapacağını bildirdi.

İspanya’daki koalisyon hükümeti üyeleri de alınan kararı olumlu karşıladı. Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, sosyal medya paylaşımında, "Filo için koruma talep ettik ve hükümetin adım atmasından gurur duyuyoruz. Gazze filosu umut ışığıdır" ifadelerini kullandı.

Gençlik Bakanı Sira Rego ise, "Ablukayı kaldırın, insani yardım koridorlarını açın, soykırımı durdurun. Küresel Sumud Filosu yalnız kalmayacak" açıklamasını yaptı. Kültür Bakanı Ernest Urtasun da “Dayanışma sadece söz değil, eylemdir” değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardım koridoru oluşturmak ve Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan, 50’den fazla tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu’nun dün gece İsrail tarafından insansız hava araçlarıyla hedef alındığı iddia edilmişti. Saldırıda en az 13 patlama ve iletişim kesintisi yaşanmış, can kaybı olmamıştı.

Küresel Sumud Filosu'na saldırı

(EMK)