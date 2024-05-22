İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin devletini tanıyacak

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta Bakanlar Kurulunun yapacağı haftalık olağan toplantıda alınacak kararla Filistin devletini resmi olarak tanıyacaklarını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Norveç hükümeti, Norveç'in Filistin'i bir devlet olarak tanımasına karar verdi" dedi.

Halihazırda BM’ye üye 193 üye ülkeden Türkiye de dahil 139’u, 15 Kasım 1988’de kuruluşu ilan edilen Filistin Devleti’ni tanıyor.

1967 sınırlarıyla tanınacak

Hükümetten yapılan açıklamada, Norveç'in iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı ve Filistin'in, Avrupa'daki benzer görüşe sahip ülkelerle eş zamanlı olarak, uluslararası hukuka ve ilgili BMGK kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanınacağı belirtildi.

İrlanda: Özgür halkın özgür iradesi temelinde kalıcı barış

Norveç'in ardından, İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Harris, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin yaptığı konuşmanın başında, "Bugün İrlanda, Norveç ve İspanya olarak Filistin devletini tanıdığımızı ilan ediyoruz. Şimdi her birimiz bu kararı hayata geçirmek için gerekli ulusal adımları atacağız" dedi.

Harris, kendi ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının ardından uluslararası alanda tanınırlığının önemine işaret ederek, "Bugün de Filistin'in devlet olarak tanınmasını desteklemek için aynı dili kullanıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü uluslararası hukukun temel ilkeleri olarak özgürlük ve adalete inanıyoruz, kalıcı barışın ancak özgür halkın özgür iradesi temelinde sağlanabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kendi tarihlerinde de uluslararası tanınmanın ne anlama geldiğini bildiklerine dikkati çeken Harris, bunun güçlü siyasi ve sembolik değeri olan eylem olduğunu söyledi: “Bu, Filistin'in kendi kaderini tayin etme, kendi kendini yönetme, toprak bütünlüğü ve güvenliği dahil devletlere tanınan tüm haklara sahip olduğu ve bu hakları kullanması gerektiği yönündeki görüşümüzün bir ifadesidir ve aynı zamanda Filistin'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini de tanımaktadır.”

Bugünkü duyurunun, İsrail, Filistin ve halkları için barış ve güvenliğe giden tek güvenilir yol olan iki devletli çözüme yönelik "açık destek beyanı" olduğunu ekledi.

Filistin’den henüz tanımamış olan ülkelere çağrı

Filistin devlet başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasıyla ilgili olarak, "Bu kararların, Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkısına büyük değer veriyoruz. Bu ilkeli karar, halkların sömürgecilikten ve baskıdan kurtulma, özgürlük, adalet ve bağımsızlık içinde yaşama hakkını tanıyan uluslararası hukuk ilkeleriyle tutarlıdır." dendi.

Açıklamada, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere sorumluluklarını yerine getirmeleri, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanımaları istendi.

Belçika: Biz de tanımalıyız

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, sosyal medya hesabından, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararına dair bir haber metni paylaşarak, "Belçika da Norveç, İrlanda ve İspanya'yı takip etmeli. Artık Filistin halkının bağımsız bir devlet hakkı da dahil olmak üzere kendi kaderini tayin etme hakkını tanımanın zamanıdır" dedi.

İsrail büyükelçilerini istişare için geri çağırdı

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İspanya da tanıma açıklamasını yaptı.

Malta: Doğru zaman geldiğinde tanıyacağız

Times of Malta gazetesine konuşan bir hükümet sözcüsü, "doğru zaman geldiğinde" Malta'nın, Filistin'i tanımaya hazır olacağını söyledi.

Sözcü, "Malta yakın zamanda, böyle bir tanımanın olumlu bir katkı sağlayabileceğini değerlendirdiğinde ve koşullar uygun olduğunda Filistin'i tanımaya hazır olduğunu teyit etti. Bu bağlamda hükümet, bu önemli gelişme için en uygun zaman çerçevesini en kısa sürede belirlemek amacıyla Orta Doğu'daki gelişmeleri takip ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Mayıs'ta İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin devletini tanıyacağını söylemişti.

(AS)