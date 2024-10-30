İspanya'nın Valencia bölgesinde sel felaketi

İspanya’da etkili olan yoğun yağış ve ani sel baskınları, birçok bölgede ciddi yıkıma yol açtı. Henüz sayısı tam olarak belirlenemeyen can kayıplarına neden oldu. Valencia özerk bölgesi hükümet başkanı Carlos Mazon, medyaya bölgedeki çeşitli alanlarda cesetler olduğunu ancak ailelere saygı gereği ayrıntılı bilgi paylaşmayacaklarını belirtti.

"Evde kalın"

İspanya devlet meteoroloji kurumu AEMET, özellikle Valencia’nın doğusunda alarm hali ilan edildiğini söyledi. Turis ve Utiel bölgelerinde metrekareye 200 mm yoğunluğunda düşen yağış suların yolları, yerleşim yerlerini ve köprüleri basmasına neden oldu.

Bölgeden gelen görünütülerde selde mahsur kalanların ağaçlara tutunarak kurtulmaya çalıştıkları, itfaiye ekiplerinin ise kurtarma helikopterleriyle mahsur kalanların yardımına koştuğu görülüyor.

Valencia ve Albacete'de 7 kişi kayıp

İspanyol medyasının verdiği haberlere göre, Valencia ve Albacete bölgelerinde toplam yedi kişi kayıp. Şiddetli yağışlar, tarım arazilerini sular altında bıraktı, yüzlerce araç hasar gördü, yollar ve köprüler çöktü, ağaçlar devrildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, “Şiddetli yağış ve fırtınanın neden olduğu kayıpları endişeyle takip ediyoruz." dedi ve halkı "gereksiz seyahatlerden kaçınmaları" için uyardı.

Akdeniz’deki ısınma...

Bilim insanları, sel felaketinin temelinde Akdeniz’deki ısınma dolayısıyla artan buharlaşmanın şiddetli yağışların etkisini daha da güçlendirmesinin yattığını ve iklim değişkliğinin bu tür aşırı hava olaylarının sıklaşmasına neden olduğunu açıkladı.

İspanya hükümeti, kurduğu kriz masasıyla can ve mal kayıplarına müdahaleye çalışıyor. Bölge yöneticisi acil durum ekiplerinin erişim engelleri nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmada güçlük çekebildiğine işaret ediyor.



(AEK)