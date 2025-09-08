ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 14:24
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 14:46
2 dk Okuma

İspanya İsrail’e yaptırım uygulayacak

İspanya, Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm İsraillilerin ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanıyor. Başbakan Pedro Sanchez "İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İspanya İsrail’e yaptırım uygulayacak
Fotoğraf: Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı açıkladı. Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık binasında (Moncloa) soru almadan İsrail'e karşı aldıkları önlemleri duyurdu.

"İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir." diyen Sanchez, "İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre, İsrail'in son iki yıldır Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 63 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 15 bin 900'den fazla yaralı olduğunu, 250 bin kişinin açlık sorunu yaşadığını ve yarısı reşit olmayan 2 milyon kadar kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Sanchez, "İsrail'in soykırım yaptığını" birden fazla kez dile getirdi.

İsrail'i durdurmanın tek başına İspanya'nın elinde olan bir şey olmadığını ancak son iki yılda gerek insani yardımlarla gerekse siyasi ve hukuki adımlarla kalıcı ateşkes için girişimler yaptıklarını vurgulayan Sanchez, "İspanya, Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı." açıklamasında bulundu.

Sanchez, İsrail'e uygulanacak 9 maddelik yaptırımdan ilkinin silah ambargosu olacağını belirterek, "Ekim 2023'ten beri fiilen yürürlükte olan İsrail'e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanması olacak. Bu kraliyet kararnamesi, İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal ve kalıcı olarak yasaklayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişinin ve İsrail'e yönelik savunma malzemesi taşıyan tüm uçakların İspanya deniz ve hava yolundan geçişinin yasakladığını duyuran Sanchez, "Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişi de yasaklanacak." dedi.

Bu yaptırımın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini kapsaması öngörülüyor.

Yaptırımlar neler?

İspanya'nın İsrail'e uygulama kararı aldığı diğer yaptırımlar arasında, İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarından ürün ithalatının yasaklanması, bu topraklarda ikamet eden İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması, Filistin Devleti ile işbirliğinin artırılması, Refah Sınır Kapısı'ndaki AB yardım misyonunda ve bir dizi projede personel sayısının artırılması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan katkının 10 milyon avro artırılması ve Gazze'ye yönelik insani yardım ve işbirliğinin 150 milyon avroya çıkarılması yer alıyor.

Sanchez'in açıkladığı İsrail'e yaptırım kararlarının yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

(HA)

