İspanya, İrlanda, Norveç Filistin'i resmen tanıdı

İspanya'da Pedro Sanchez Başbakanlığındaki İşçi Partisi-Sumar koalisyon hükümeti Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onayladı.

Bloomberg'in haberine göre, İspanya'nın Ukrayna'da yaptığı şekilde Filistin'de de "uluslararası insan haklarına saygı ve uluslararası hukuka uygunluğu" savunduğunu dile getiren Sanchez, ülkesinin her zaman BM İnsan Hakları Sözleşmesi'ni savunacağının altını çizdi.

"Barış için de bir adım"

"Filistin devletinin tanınması sadece, Filistin halkının meşru talebi olan tarihi bir adaletin yerine getirilmesi değildir, aynı zamanda hepimizin istediği barışın sağlanması için de bir adımdır." diyen Sanchez, "Bu [adım], barışçıl geleceğin elde edilmesi, Filistin devletinin İsrail devleti ile birlikte barış ve güven içinde yaşaması için hepimizin tek olasılık olarak gördüğü yolda ilerlemektir." dedi.

Sanchez, Filistin'in uluslararası toplum tarafından tanınmasının önemini dile getirdi.

Sanchez: "Bu karar iki devletli çözüme

karşı olan Hamas'a da karşıdır"

"Geçmişte de söylediğimiz gibi bu karar kimseye, özellikle de İsrail'e karşı değildir. İsrail halkı dost bir halktır ve saygı duyuyoruz. Onlarla en iyi ilişkileri kurmak istiyoruz. Bu karar, aynı zamanda, iki devletli çözüme karşı olan Hamas'a da tam olarak karşıdır. İspanya ilk andan itibaren tüm kararlılığıyla 7 Ekim'deki Hamas'ın saldırılarını kınamıştır. Bu bizim terörizmle mücadeledeki vaadimizin de bir göstergesidir."

Hamas 1967 sınırları içinde

bir Filistin devletini tanıyor Sanchez'in kategorik açıklamalarına karşın, 2007'den bu yana Gazze'de yönetimi elinde tutan Hamas 2017'de açıkladığı yeni siyaset belgesinde 1967 sınırları içerisinde kurulacak bir Filistin Devleti'ne destek vereceğini açıklamıştı. İsrail, 1967'de Mısır, Ürdün ve Suriye ile ygiriştiği savaşın sonucunda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü ele geçirmiş, 2005'te Gazze'den çekilmişti. Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı basın toplantısında örgütün siyasi lideri Halid Meşal tarafından açıklanan belgede Hamas, "İsrail'in yok edilmesi" çağrısını da geri çekeceğini belirtmişti. Ancak Meşal, yine de İsrail devletinin var olma hakkını reddetmeye ve ona karşı "silahlı mücadeleyi" savunmaya devam edeceğini açıklamıştı. Meşal çekişmelerinin Yahudilerle değil, "Siyonist işgalcilerle" olduğunu dile getirmişti. Hamas Siyasi Büro üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye de 25 Nisan'da yaptığı açıklamada İsrail ile ateşkes şartlarını açıklarken "1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması karşılığında silah bırakarak siyasi bir partiye dönüşmeye ve beş yıl ya da daha uzun süreliğine bir ateşkese hazır olduklarını" söylemişti. Hamas yetkilisi: Bağımsız Filistin devleti kurulursa örgüt silah bırakacak

İrlanda: "Dublin ve Ramallah

arasında diplomatik ilişkiler kurulacak"

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını duyurarak, "Filistin'in tanınması bir sürecin sonu değil, başlangıcıdır. Barış arayışına ve Filistin devletinin inşasına destek vermeye derinden bağlıyız." ifadesini kullandı.

İrlanda, Filistin'e büyükelçi atayacaklarını açıkladı. Hükümet, "Dublin ve Ramallah arasındaki tüm diplomatik ilişkiler kurulacak." açıklamasını yaptı.

Norveç: "30 yıldır Filistin devletinin

en güçlü savunucularından biriyiz"

Daha önce İrlanda ve İspanya ile birlikte Filistin'i tanıyacağını belirten Norveç de resmen Filistin devletini tanıdı.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak niteledi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail’in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu vurguladı.

(AEK)