İspanya hükümeti zeytinyağında KDV'yi sıfırlıyor

İspanya'da son 1,5 yıldır ekmek, yumurta, meyve ve sebze gibi temel ihtiyaç ürünü olarak kabul edilen gıdalardan KDV alınmaması uygulaması, 1 Temmuz'dan itibaren zeytinyağı için de geçerli olacak.

Hükümet, 2023 yılı başında aldığı kararda normal şartlarda yüzde 10 olan zeytinyağından alınan KDV oranını yüzde 5'e indirmişti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakanlar Kurulunun 25 Haziran'da alacağı karar sonrasında 1 Temmuz'dan itibaren KDV oranı sıfırlanacak zeytinyağının artık temel gıda ürünü olarak tanımlanmasından dolayı bu uygulama kalktıktan sonra da yüzde 4 KDV oranına geçileceği belirtildi.

Litresi ortalama 10-12 euro

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, Ocak 2021'den bu yana yüzde 204,8'lik fiyat artışı kaydedilen zeytinyağı normal şartlarda litresi ortalama 10-12 euroya satılıyor.

Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda 30 Haziran'da sona ermesi gereken temel gıda ürünlerinden KDV alınmaması uygulamasının uzatılacağını açıklamıştı.

INE, İspanya'da mayıs ayı enflasyonunu yüzde 3,6 olarak açıklarken, 2024 yıl sonu enflasyonu hükümete göre yüzde 2,2, Merkez Bankasına göre ise yüzde 2,7 olarak öngörülüyor. (TY)