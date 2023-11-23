İspanya demir yolu şirketi Renfe'nin çalışanları 5 günlük grev açıkladı

İspanya demir yolu şirketi Renfe'nin çalışanlarının 24 Kasım'da başlayacak ve belirli tarihlerde toplam 5 gün sürecek grev kararı tren ulaşımında iptallere neden oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin Meclisten güvenoyu alabilmek için ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle anlaşmasıyla bağlantılı olarak bölgedeki banliyö tren seferlerini kapsayan "Rodalies" hizmet şirketinin kontrolünün Renfe'den alınıp Katalonya'da özerk yönetimi altındaki başka bir şirkete geçirilmek istenmesi grevin temel sebebini oluşturdu.

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Renfe'ye bağlı sendikalar, anlaşmaya karşı çıkarak 24 Kasım'dan başlayarak, 30 Kasım ile 1, 4 ve 5 Aralık için toplam beş günlük grev kararı aldı.

Renfe, grevden dolayı şimdiden 1500 hızlı tren seferinin ve 990 yük treni seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı, grev günlerinde tren seferlerinde yüzde 72'lik asgari hizmetin sağlanmasını garanti etse de 3 binden fazla tren seferinin grevden etkilenmesi bekleniyor.

(EMK)