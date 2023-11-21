İspanya'da yeni kabine açıklandı: Filistin'i destekleyen Belarra yok

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından 16 Kasım'da Kongre'den güvenoyu alan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Genel Başkanı ve Başbakan Pedro Sánchez yeni kabinesini açıkladı.

Sánchez, Ocak 2020'de kurulan ilk koalisyon hükümetindeki gibi kabinesini 22 bakandan oluştururken, bakanlıkların 17'si PSOE'den, 5'i de koalisyonunun küçük ortağı, sol partilerin ittifakıyla oluşturulan Sumar partisinden görevlendirdi.

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Kabinedeki kadın bakan sayısı 14'ten 12'ye düştü

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Savunma Bakanı Margarita Robles, Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, İkinci Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz (Sumar lideri), Üçüncü Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Geçiş ve Demografik Zorluklar Bakanı Teresa Ribera ile Dördüncü Başbakan Yardımcısı ve Finans ve Kamu Hizmetleri Bakanı Maria Jesus Montero görevlerine devam eden isimler olarak öne çıktı.

Sánchez'in 2018 yılındaki ilk kabinesinde 17 bakandan 11'i kadındı. Sosyalist başbakanın 2020'deki koalisyon hükümeti dönemindeyse 22 kişilik kabinede 14 kadın bakan vardı. 22 kişilik yeni kabinede ise kadın bakan sayısı 14'ten 12'ye düştü.

Sánchez'in yeni kabinesi şöyle oluştu:

Başbakan yardımcıları:

Nadia Calviño - Ekonomi Bakanı

Yolanda Díaz - Çalışma Bakanı

Teresa Ribera - Ekolojik Geçiş ve Demografik Zorluklar Bakanı

María Jesús Montero - Finans ve Kamu Hizmetleri Bakanı Bakanlar:

José Manuel Albares: Dış İlişkiler Bakanı

Félix Bolaños: Adalet Bakanı

Margarita Robles: Savunma Bakanı

Fernando Grande-Marlaska: İç Mekan Bakanı

Ernest Urtasun: Kültür Bakanı

Diana Morant: Bilim ve Üniversiteler Bakanı

Jordi Hereu: Sanayi Bakanı

Ángel Víctor Torres: Bölgesel Politika ve Demokratik Hafıza Bakanı

Pablo Bustinduy: Sosyal Haklar ve Tüketici İşleri Bakanı

Pilar Alegría: Eğitim, Mesleki Formasyon ve Spor Bakanı

Mónica García: Sağlık Bakanı

Luis Planas: Tarım Bakanı

Óscar Puente: Ulaşım Bakanı

Sira Rego: Çocuklar ve Gençler Bakanı

Isabel Rodríguez: Konut ve Kentsel Gündem Bakanı

Elma Sáiz: Sosyal Güvenlik Bakanı

José Luis Escrivá: Dijital Dönüşüm Bakanı

Ana Redondo: Eşitlik Bakanı

Diyalog ve müzakere vurgusu

Sánchez yeni kabinesini açıkladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Yeni hükümet diyalog ve müzakareye öncelik verecek ve hazırlıklarının yanı sıra, ideal profillere sahip olan yeni bakanların sağlam siyasi kariyerlerinin altını çizmek istiyorum. Bu dönem tüm siyasi açılardan çok zor ve zorluklarla yüzleşecek bir ekibe sahip olmalıyız. Güçlü bir hükümete ihtiyacımız var" dedi.

İspanya Başbakanı Sánchez ayrıca, yeni hedeflerinin "sağlık sistemini güçlendirmek, konuta erişimi iyileştirmek, daha fazla eşitlik getirmek ve İspanya'nın Avrupa'daki konumunu güçlendirmek" olduğunu vurguladı.

Filistin'e destek veren bakan yeni kabinede yok

Ocak 2020'de koalisyon hükümeti ortağı olan ancak parti için çekişmelerden dolayı güç kaybederek yerini sol partilerin ittifakı Sumar'a bırakan Podemos Partisi yeni hükümette bakanlık alamadı.

Geçmiş hükümette Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı olan Podemos lideri Ione Belarra ile Eşitlik Bakanı İrene Montero yeni kabinede yer almadı.

Podemos Sözcüsü Pablo Fernandez düzenlediği basın toplantısında, "Podemos'u hükümetin dışında tuttular. Çünkü kabinede kimsenin, soykırım suçlusu olan [İsrail Başbakanı Binyamin] Netahyahu'nun tutuklanması, AB dönem başkanı İspanya'nın İsrail'in Filistin'deki soykırımını durdurmak için daha fazla şey yapması ve İsrail'le diplomatik ilişkileri kesmesi gerektiğini söylemesini istemediler" dedi.

Özellikle Podemos Başkanı Ione Belarra, son haftalarda İsrail'e karşı en sert ifadeleri olan İspanyalı bakan olarak öne çıkmıştı.

Belarra, geçtiğimiz hafta sonu, Gazze'deki "planlı soykırıma son vermek" için İsrail'e baskıların devam etmesi gerektiğini, İsrail'in Filistin halkını "yok etmeyi bırakması" için İspanya ve Avrupa hükümetlerinin çok acil önlemler almasını, İspanya'da yeni hükümetin İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesini ve Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması için Güney Afrika liderliğindeki ülkeler koalisyonuna katılmasını istemişti.

Yeni dönemin ilk gündemi Katalonya affı

Katalonya'nın başkenti Barcelona'nın 2006-2011 dönemi Belediye Başkanı Jordi Hereu, Sanayi Bakanı olarak görevlendirildi. Kültür Bakanı olarak atanan Ernest Urtasun da 1982-Barcelona doğumlu ve sol kanat Catalunya en Comú üyesi ve Sumar ittifakının sözcüsü.

Catalan News'in haberine göre kabine üyelerinin Kral 6. Felipe huzurunda Anayasa üzerine yemin ettikten sonra bugün ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapması bekleniyor.

İspanya'da yeni yasama döneminin öncelikli konusu, Meclis'e sunulan ve bağımsızlık yanlısı Katalonyalılara af getirilmesini içeren yasa tasarısı olacak.

MADRİD'TE HÜKÜMET ARAYIŞI İspanya | Sol koalisyonun anahtarı Katalonya partilerinin “kırmızı çizgisi”nde

Ne olmuştu? İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti, Meclis çoğunluğunu elde edememişti. Seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: Halk Partisi (PP): Yüzde 33.1

İspanya Sosyalist İşçiler Partisi (PSOE): Yüzde 31,7

Vox: Yüzde 12,4

Sumar: Yüzde 12,3

Cumhuriyetçi Sol Katalonya (ERC): Yüzde 1,9

Katalonya İçin Beraber (Junts): Yüzde 1,6

Bask Ülkesi Birliği (EH Bildu): Yüzde 1,3

Bask Milliyetçi Partisi (PNV): Yüzde 1,1 Seçim sonuçlarına göre birinci olan PP'ye hükümet kurma yetkisi verilmiş ancak neo-faşist Vox'la anlaşsalar da koltuk sayıları hükümet kurmak için yeterli olmamıştı. Ardından PSOE'ye hükümet kurma görevi verildi, Sumar'la ittifak kuran sosyalistler, Katalonya ve Bask yanlısı partilerle anlaşmayı başarmıştı. Katalonya ve Bask özerk bölgelerinin partileri destek için aralarında bağımsızlık referandumunu düzenleyen ve aralarında sürgünde yaşayan Carles Puigdemont'un da olduğu siyasetçilere af şartını öne sürmüştü. PP ve Vox ise yaklaşık 10 gündür başta başkent Madrid'de olmak üzere af karşıtı protesto gösterileri düzenliyordu.

(NT)