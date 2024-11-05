İspanya'da selden hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye çıktı

İspanya'da 29 Ekim'de başlayan ve "yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

217 kişinin hayatını kaybettiği felaketten sonra bölgede halihazırda 17 bin polis, jandarma, asker ve sivil koruma görevlisi çalışıyor.

Ekonomi Bakanlığı'ndan açıklanan bilgilerde sel felaketinin ardından geçen beş günde Sigorta Tazminat Konsorsiyumuna 46 bin tazminat talebinde bulunulduğu ve bunun yaklaşık yarısının zarar gören araçlarla ilgili olduğu kaydedildi.

Hâlâ 50'ye yakın yolun kapalı olduğu Valensiya'da sokaklardaki ve otoyollardaki yaklaşık 100 bin hasarlı aracın çekilmesi için 70 kadar vinç çalışıyor.

Valensiya Özerk Yönetim Hükümeti, bölgedeki kaosu önlemek ve yardımların kolay ulaşmasını sağlamak için felaketten en fazla zarar gören bölgelerde uyguladığı, kara ulaşımının kontrollü ve sınırlı yapılması kararını 48 saat uzattı.

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Siyasi tartışmalar başladı

Öte yandan İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsünün (AEMET) Valensiya Bölgesi Sorumlusu Jose Angel Nunez "Sevgili Valensiyalılar. Meteorolojik kriz sona erdi. Şu anda sadece Castellon'un kuzeyinde sarı alarm var. Hava değişken olmaya devam edecek, biraz yağmur yağacak ama artık olumsuz bir durum yok," açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, sel felaketinin ardından, özellikle 3 Kasım'da Paiporta'da halkın, bölgeyi ziyaret eden Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez ve Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon'u hedef alan protestoları ülkedeki siyasi tartışmaları alevlendirdi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, kral ve siyasetçilere yönelik protestoların arkasında aşırı sağcı grupların olduğunu söyledi.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente de Paiporta'daki saldırıların arkasında aşırı sağın bulunduğunu belirterek, her şeye rağmen "Yaraların henüz çok sıcak olduğu bir anda Kral ve Başbakan'ın bölgeyi ziyaret etmesinin hata" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda da sel felaketinin ardından bölgeye yardımların geç ulaştırıldığı ve askerin gönderilmesine geç karar verildiği ifade edildi. (TY)