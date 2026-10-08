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YT: Yayın Tarihi: 08.10.2026 08:13 8 Ekim 2026 08:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.10.2026 09:21 8 Ekim 2026 09:21
Okuma Okuma:  1 dakika

İspanya'da konut krizinin sembolü 87 yaşındaki Maricarmen Abascal öldü

Maricarmen Abascal'in evinden tahliye edilmesi ülke çapında protestolara ve erken seçimle sonuçlanan siyasi tartışmaya yol açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İspanya'da konut krizinin sembolü 87 yaşındaki Maricarmen Abascal öldü
Fotoğraf: AA
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İspanya Madrid Kiracılar Sendikası, siyasi tartışmaya yol açan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Madrid Kiracılar Sendikası yaptığı açıklamada, "Maricarmen'in bugün hayatını kaybettiğini üzülerek duyuruyoruz" ifadelerini kullandı ve durumunun "bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası" teşkil ettiğini vurguladı.

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Ne olmuştu?

Kira artışlarını karşılayamayan Abascal, eylül ayında 70 yılı aşkın süredir yaşadığı daireden sedyeyle zorla çıkarılmıştı. Dairenin sahibi şirket daha sonra düşük kirayla geri dönmesini teklif etmiş, ancak hastaneye kaldırılan Abascal anlaşmayı imzalayamamıştı.

Abascal, tahliyesinin ardından İspanya’daki konut krizinin simgelerinden biri haline gelmişti.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
konut krizi konut kiraları İspanya protesto
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