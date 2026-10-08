İspanya'da konut krizinin sembolü 87 yaşındaki Maricarmen Abascal öldü

İspanya Madrid Kiracılar Sendikası, siyasi tartışmaya yol açan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Madrid Kiracılar Sendikası yaptığı açıklamada, "Maricarmen'in bugün hayatını kaybettiğini üzülerek duyuruyoruz" ifadelerini kullandı ve durumunun "bu ülkenin tarihinde bir dönüm noktası" teşkil ettiğini vurguladı.

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Ne olmuştu? Kira artışlarını karşılayamayan Abascal, eylül ayında 70 yılı aşkın süredir yaşadığı daireden sedyeyle zorla çıkarılmıştı. Dairenin sahibi şirket daha sonra düşük kirayla geri dönmesini teklif etmiş, ancak hastaneye kaldırılan Abascal anlaşmayı imzalayamamıştı. Abascal, tahliyesinin ardından İspanya’daki konut krizinin simgelerinden biri haline gelmişti.

(FY)