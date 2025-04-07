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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 11:52
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 11:59
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İspanya'da 'kira boykotu' çağrısı

5 Nisan’da Barselona'daki İspanya Meydanı’nda toplanan binlerce kişi yüksek kira fiyatlarına karşı çıkarak uygun fiyatlı konut hakkı talep etti. Protestocular kiralarda %50 indirim yapılmasını, süresiz kira sözleşmeleri ve emlak spekülasyonlarına son verilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İspanya'da 'kira boykotu' çağrısı

İspanya’nın bir çok yerinde yüksek kira artışları protesto edildi. Madrid Kiracılar Sendikası sözcüsü Valeria Racu konuya ilişkin “Bu, konut piyasasının çöküşünün başlangıcıdır.” dedi.

Yerel Kiracılar Sendikası’na göre 150.000'den fazla protestocu, anahtarlıklarını sallayarak “Kim yönetirse yönetsin, barınma haklarını savunmalıyız” diye bağırarak Madrid, Barselona ve 40 farklı şehirde yürüdü. Protestocular, “konut piyasasına son” ve “ev sahipleri suçlu, hükümet sorumlu” sloganları attı.

Katalan konut ajansına göre Barselona'da kiralar son 10 yılda %70 oranında arttı. Aynı sürede maaşlar ise sadece %17,5 oranında arttı.

Örneğin, Balear Adaları'nda küçük bir dairenin ortalama kirası beş yılda %40 artarak ayda yaklaşık 1.400 €'ya (58.484 TL) yükseldi. The Guardian, bu miktarın bölgenin ana endüstrisi olan konaklama sektöründe çalışanların ortalama aylık maaşından daha fazla olduğu belirtti.

Mülk sahiplerinin zarara uğraması için grev çağrısı

Madrid Kiracılar Sendikası sözcüsü Valeria Racu, son zamanlarda bazı Katalan sahil kasabalarında yapılanlar gibi kira grevleri yapılması çağrısında bulundu ve şunları söyledi:

“Bu, maaşlarımızı ve kaynaklarımızı yiyen bu asalak sistemin, konut piyasasının çöküşünün aynı zamanda ev sahipliğinin olmadığı daha iyi bir toplumun başlangıcıdır.”

Barselona Kentsel Araştırma Enstitüsü'nden Jaime Palomera, ekonomik krizlerden bu yana sınıfsal eşitsizliğin arttığını vurguladı:

“2008'deki mali çöküş ve COVID krizinden bu yana zenginler daha da zenginleşti ve bu zenginliği daha fazla mülk satın almak için kullandılar, fiyatları ve eşitsizliği sürekli artırdılar."

Guardian'ın haberine göre Palomera, çözümün birden fazla mülke sahip olanları vergilendirmek olduğunu söyledi.

(DT/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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