İspanya'da hükümet kurma girişimleri: Tur sırası PSOE lideri Sánchez'de
İspanya’da Temmuz ayındaki genel seçimlerden birinci çıkan Halk Partisi (PP) Başkanı Alberto Núñez Feijóo’nun hükümet kurma girişimlerinin başarısız olması sonrası Kral 6. Felipe’nin hükümet kurması için yetki verdiği İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Başkanı Pedro Sánchez, temaslara başladı.
Sosyalist lider Sánchez’in kongrenin desteğini kazanmak için 27 Kasım'a kadar süresi var.
Neo-faşist Vox hariç tüm partilerle görüşecek
Catalan News’in haberine göre Sánchez, neo-faşist Vox hariç diğer tüm parti ve gruplarla görüşecek. Sánchez, dünden (04 Ekim) itibaren Sumar lideri Yolanda Díaz başta olmak üzere "parlamento grupları" ile görüşmelere başladı.
Bu gruplara Katalonya bağımsızlık yanlısı Junts, ERC ve bağımsızlık yanlısı Bask partisi Bildu da dâhil, ancak görüşmeler Junts'un kurucusu ve şu anda Belçika'da sürgünde bulunan eski Katalonyalı başkan Carles Puigdemont yerine grubun kongredeki temsilcileriyle olacak.
Affa yeşil, bağımsızlık referandumuna kırmızı ışık
PSOE lideri Sánchez, Katalonya'daki "anlaşmazlıkların üstesinden gelmek" için çözümler vaat etti ancak bağımsızlık referandumunun İspanya anayasasıyla bağdaşmadığı yönündeki tutumunu yineledi.
Sánchez "ilerici" ve İspanya'nın "bölgesel çeşitliliğine" inanan bir hükümete duyulan ihtiyaçtan söz etti.
Şimdi "siyaset zamanı" diyen Sánchez’e göre "geçmişin anlaşmazlıklarının üstesinden gelmek" için Katalonya'da "bir arada yaşama ve uyum" yolunda ilerlemeye devam etmek gerekiyor.
İSPANYA'DA HÜKÜMET KURMA GİRİŞİMLERİ
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Hükümet kurmak için Katalonyalıların desteği şart
Sánchez, partisindeki 121 milletvekilinin, sol koalisyon Sumar'dan 31 milletvekilinin - liderleri Yolanda Díaz'ın dün hala "bir anlaşmadan uzak olduklarını" söylemesine rağmen - ve Bildu'nun 6 milletvekilinin desteğine sahip görünüyor.
Sánchez ayrıca her biri 7 sandalyeye sahip ERC ve Junts partilerinin yanı sıra Bask Ulusal Partisi'nin 5 milletvekilinin ve Galiçya Milliyetçi Bloğu'nun tek temsilcisinin desteğini almaya çalışacak.
Kanarya Koalisyonu'nun tek milletvekili de, geçen hafta başarısız başbakanlık girişiminde Feijóo'ya oy vermesine rağmen, potansiyel olarak Sánchez'i destekleyebilir.
Sánchez'in hükümet kurup başbakan olabilmek için salt çoğunluktan (176) üç fazla oy olan 179'a ulaşması ya da oylamanın ikinci turunda lehte oyların aleyhte oylardan fazla olması, yani çekimserler hariç en az 172 oy alması gerekiyor.
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Ne olmuştu?
İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti, Meclis çoğunluğunu elde edememişti.
Seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
Halk Partisi (PP): Yüzde 33.1
İspanya Sosyalist İşçiler Partisi (PSOE): Yüzde 31,7
Vox: Yüzde 12,4
Sumar: Yüzde 12,3
Cumhuriyetçi Sol Katalonya (ERC): Yüzde 1,9
Katalonya İçin Beraber (Junts): Yüzde 1,6
Bask Ülkesi Birliği (EH Bildu): Yüzde 1,3
Bask Milliyetçi Partisi (PNV): Yüzde 1,1
Seçim sonuçlarına göre birinci olan PP'ye hükümet kurma yetkisi verilmiş ancak neo-faşist Vox'la anlaşsalar da koltuk sayıları hükümet kurmak için yeterli olmamıştı.
Ardından PSOE'ye hükümet kurma görevi verildi, Sumar'la ittifak kurması beklenen sosyalistler, Katalonya ve Bask yanlısı partilerle anlaşabilirse koalisyon hükümeti kurulacak.
Özerk bölgelerin partileri destek için aralarında genel af ve 2027'ye dek bağımsızlık referandumunun düzenlenmesinin de olduğu bazı talepler açıklamıştı.
(NT)