İspanya'da doktorlar beş yıl sonra grevde

İspanya'da doktorlar, Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı; ulusal sağlık sistemi personelinin çalışma koşullarını düzenleyen yeni statüde taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle ülke genelinde greve gitti.

Tabipler Odaları Konfederasyonu’nun (CESM) çağrısıyla grev yapan doktorlar, çalışma saatlerinin iyileştirilmesini, mesleki sınıflandırmalardaki haksızlıkların kaldırılmasını ve nöbet saatlerinin hesaplanarak emekliliklerinin yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

CESM'den yapılan açıklamada, grev boyunca sağlık sektöründe asgari hizmetin verileceği, hafta sonları ve tatil günlerine denk gelecek seviyede hastanelerde personel bulundurulacağı, acil müdahale ve tedavi gerektiren hastaların bakımının sürekliliğinin devam edeceği bildirildi.

Los médicos llevan tiempo protestando contra sus condiciones laborales y contra el plan para acabar con la sanidad pública. Este viernes 13 están en huelga para seguir luchando por la salud d todos. Si fuiste de los q salían a aplaudir, ayuda y difunde... pic.twitter.com/5eKWlyU4uv — Ivan (@caminantes21) June 9, 2025

Farklı kentlerde eylemler

Sağlık Bakanı Monica Garcia, greve rağmen tüm sendikalarla diyaloğu sürdürdüğünü, tüm taleplere saygı duyduğunu ve profesyonel sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir metin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, grevden dolayı İspanya'nın Madrid, Barselona, Sevilya, Valensiya, Alicante ve Valladolid gibi büyük kentlerinde eylem düzenleyecek doktorlar, Meclis binası önünde de eylem yapacak.

İspanya'da doktorlar, en son beş yıl önce greve gitmişti. (TY)