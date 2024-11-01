İspanya: Büyük insani kayıpların ardından üç gün ulusal yas ilan edildi

İspanya hükümeti, Valencia'nın doğusu ve komşu Albacete ve Cuenca eyaletlerinde ansızın patlak veren aşırı yağışların yıkıcı sel ve su baskınlarına dönüşmesinin ardından ölü sayısının yüze yaklaşması üzerine üç gün resmi yas ilan etti.

Resmi can kaybı sayısının 72 olarak açıklanmasına karşın Valencia ve Castilla-La Mancha bölgelerinde hala çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildiriliyor.

Merekareye 450 litre yağış!

Özellikle Valencia bölgesinde, metrekare başına 445,4 litreye kadar varan şiddetli yağışlar Salı gecesi ve çarşamba erken saatler arasında yalnızca birkaç saat içinde Valencia'nın kimi bölgeleriyle Albacete ve Cuenca eyaletlerini sular altında bıraktı.

TV görüntüleri, eylül 1996'dan bu yana ülkede yaşanan en yoğun sağanak yağışın yol açtığı sokakları sular altında bırakan, arabaları sürükleyen, ırmak setlerini yıkan ve Magro Irmağı üzerinde bir köprüyü sular altında bırakan sellerin yarattığı yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Hızla yükselen suların, birçok insanı yollarda arabalarının içinde mahsur bıraktığı ve tek katlı evlerde yaşayan kimi yaşlıların su baskınlarından kaçamamış olabileceklerinden kaygı duyuluyor.

Sel nedeniyle doğu kıyısı boyunca ve Madrid ile Valencia arasındaki ana otoyollar da dahil olmak üzere 60'tan fazla yol kapatıldı. Yerel tren seferleri durduruldu ve Valenciya ile başkent arasındaki yüksek hızlı tren bağlantısı da askıya alındı.

Başbakan Sanchez salı sabahı acil bir kabine toplantısı düzenledi ve öğlen saatlerinde hükümetinden sel mağdurlarının ailelerine tam destek sözü veren resmi bir açıklama yaptı.

Hükümet "derhal yeniden inşa" sözü verdi

"Kesin önceliğimiz size yardımcı olmak," diyen Sanchez, kamu yönetimlerinin mağdurların evlerini ve hayatlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için tüm mevcut kaynakları ve çabaları koordine ettiğini vurguladı.

Kral VI. Felipe de trajedi için "üzüntü ve acısını" dile getiren bir mesaj yayımladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) kurtarma çabalarını koordine etmek için Copernicus uydu sistemini etkinleştirdiğini söyledi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de AB'nin ek destek sağlamaya hazır olduğunu doğruladı.

Ordu kurtarma çalışmalarına yönlendirildi

İspanya Silahlı Kuvvetlerinin Acil Durum Müdahale Birliği (UME) bin kişilik bir güçle selden etkilenen bölgelere konuşlandırıldı ve kurtarma ve temizleme çalışmalarına katıldı. Ancak, birçok bölgede operasyonlar elektrik kesintileri ve çöken telefon ağları nedeniyle aksadı.

Hükümet yetkilileri halkı Valencia ve komşu Castellon eyaletlerindeki tehlikeli yollara çıkmaktan uzak durmaya çağırdı. "Hala mahsur kalan insanlar var ve acil durum hizmetlerinin desteklenmesi gerekiyor," dedi.

Yıkımın büyüklüğünün nedeni

Meteorologlar, şiddetli yağmuru "izole yüksek irtifa depresyonu" -veya İspanyolca kısa adıyla DANA- olarak bilinen bir olguya bağlıyor. Bu olgu, bir soğuk hava cephesinin Akdeniz'in sıcak sularının üzerinden geçmesiyle meydana geliyor. Etkileri genellikle yerel olmakla birlikte 1966 ve 1957'de benzer olaylarda Turia Irmağı taşarak Valencia kentini harap etmiş ve büyük yıkıma yol açmıştı.

(AEK)