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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2025 01:03
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2025 13:30
2 dk Okuma

DAVOS'TA TARTIŞMA

İspanya Başbakanı Sánchez: "Teknoloji milyarderleri demokrasiyi devirmek istiyor"

Pedro Sánchez teknoloji milyarderlerinin sosyal medyayı “demokrasiyi devirmek için” kullanmak istediklerini söyledi ve AB liderlerini buna karşı harekete geçmeye zorlayacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İspanya Başbakanı Sánchez: "Teknoloji milyarderleri demokrasiyi devirmek istiyor"
İspanya Başbakanı Hugo Sánchez Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda/YouTube

İsviçre'nin kış turizmi merkezi Davos'taki geleneksel Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, “Bizi özgürleştirmeyi amaçlayan teknoloji, kendi kendimizi baskılamanın aracı haline geldi,” dedi.

İspanya Sosyalist İşçi Partisi lideri “Birlik, açıklık ve demokrasi getirmesi gereken sosyal medya[nın], bunun yerine bize bölünme, ahlak yoksunluğu ve gerici bir gündem verdi[ğini]” söyledi.

Sánchez, metin ve videoların zaman ve karakter sınırlamalarının yanında gerçeklik denetimi önlemlerinin olmamasının, sosyal medya platformlarında dezenformasyonun gelişmesine imkan tanıdığını söyledi. Teknoloji baronlarını, “beğeniler vasıtasıyla oyları değiştirerek" kişisel siyasal  gündemlerini yürütmek üzere sitelerini toplumu “bölmek ve manipüle etmek” için tasarlamakla suçladı.

"#Me too" ve "Fridays for Future" protestoları yerine güç ve servet tekeli için çalışan siteler

Sosyalist siyasetçi, #MeToo hareketi ve Fridays for Future iklim protestoları gibi başlangıçta dünyanın dört bir yanındaki insanları birleştirmeye ve sosyal adalet çabalarını güçlendirmeye yardımcı olan aynı sitelerin artık "güç ve serveti sadece birkaç kişinin elinde toplamak için [...] demokrasilerimiz pahasına" kullanıldığından yakındı.

"Demokrasiyi gerçekten sınırlayan şey seçkinlerin gücüdür," dedi. "Bu, zengin oldukları için kanunun üstünde olduklarını ve her şeyi yapabileceklerini düşünenlerin gücüdür. İşte bu yüzden dostlarım, teknoloji milyarderleri demokrasiyi devirmek istiyor."

Teknoloji baronlarına karşı Dijital Hizmetler Yasası

Sánchez, Brüksel'deki Avrupa Birliği liderlerinin gelecek toplantısında, blokun düzenlemeler getirerek ve milyarder teknoloji şirketlerinin sahiplerinin peşine düşerek "sosyal medyayı tekrar harika hale getirmek" için harekete geçmesini önereceğini söyledi.

Diğer önlemlerin yanı sıra, kullanıcıların kendilerini dijital olarak tanımlamalarını zorunlu kılarak botlarla ve sahte profillerle mücadele etmeyi ve siteleri demokrasiyi baltalayan teknoloji baronlarının peşine düşmek için Dijital Hizmetler Yasası'nı kullanmayı önerdi.

"Yemeği müşterileri zehirlerse küçük bir restoranın sahibi, sorumlu tutulur," dedi. "Algoritmaları toplumlarımızı zehirlerse bundan sosyal medya patronları sorumlu tutulmalı."

Avrupa tekonoloji kastına karşı birleşmeli

Sánchez, belirli bir sosyal medya platformu sahibini işaret etmedi, ancak Trump yönetiminde büyük bir etki düzeyine ulaşmış olan PayPal kurucusunun "Artık özgürlük ve demokrasiyle uyumlu olduğuna inanmıyorum" diye yazdığı 2009 tarihli bir makaleye atıfta bulundu.

Sánchez, Ocak başında X'in sahibi Elon Musk'ı "uluslararası aşırı sağı" yönetmekle, nefreti kışkırtmakla ve "Almanya'daki Nazizmin mirasçılarını" açıkça desteklemekle suçlamış, 21 Ocak'ta Davos'ta düzenlenen ayrı bir etkinlikte Avrupa'yı "teknoloji kastına" karşı birleşmeye çağırmıştı.

(AEK)

Haber Yeri
Davos
pedro sanchez teknoloji milyarderleri dijital hizmetler yasası
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