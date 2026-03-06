İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’den Lübnan’la dayanışma mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi ve Lübnan halkıyla dayanışma mesajı paylaştı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına değindi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüştüğünü belirten Sanchez, Beyrut’taki ve ülkenin diğer bölgelerindeki ciddi durumu ele aldıklarını ifade etti.

Sánchez, “Lübnan halkı tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce kişi için sağlayacağımız insani yardıma güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır” dedi.

Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país.



El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados.



Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 5, 2026

Saldırılarda 102 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi’nin verilerine göre, İsrail’in 2 Mart sabahından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye çıktı, 638 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Lübnan’da yaklaşık 84 bin kişi yerinden edildi.