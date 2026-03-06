ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 08:27 6 Mart 2026 08:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 08:31 6 Mart 2026 08:31
Okuma Okuma:  2 dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’den Lübnan’la dayanışma mesajı

Sánchez, "Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’den Lübnan’la dayanışma mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi ve Lübnan halkıyla dayanışma mesajı paylaştı.

İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına değindi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüştüğünü belirten Sanchez, Beyrut’taki ve ülkenin diğer bölgelerindeki ciddi durumu ele aldıklarını ifade etti.

Sánchez, “Lübnan halkı tam desteğimize ve yerinden edilmiş binlerce kişi için sağlayacağımız insani yardıma güvenebilir. Gerginliğin tırmanmasına son verin. Daha fazla yıkıma hayır. Savaşa hayır” dedi.

Saldırılarda 102 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi’nin verilerine göre, İsrail’in 2 Mart sabahından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102’ye çıktı, 638 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Lübnan’da yaklaşık 84 bin kişi yerinden edildi.

İspanya İspanya Başbakanı Pedro Sánchez 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları lübnan
