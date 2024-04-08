İspanya "Altın Vize" uygulamasına son veriyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sevilla kentinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 9 Nisan'da düzenlenecek haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Altın Vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik kararın alınacağını duyurdu.

2013'te o dönem iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarafından başlatılan uygulamanın iptaline yönelik Konut Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini belirten Sacnhez, alınacak yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

Ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan "Altın Vize" (Golden Visa) uygulaması, ev satın almaları ya da yatırım yapmaları halinde vatandaş olmayanlara geçici veya kalıcı oturma izni verilmesini öngörüyor.

“Barınma hakkını güvence altına almak için”

İspanya hükümeti, Altın Vize uygulamasının da etkisiyle ülkede hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, Sanchez, "Barınmanın spekülatif bir iş değil, bir hak olduğunu güvence altına almak için gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela Yabancı yatırımcıların kolay oturma izni almalarına olanak sağlayan Altın Vize uygulamasına, yaşadığı ekonomik krizden dolayı 2013'te geçen İspanya şimdiye kadar bunu, en az 1 milyon Euro’luk katılım ile İspanyol şirketlerinin hisselerine yatırım yapma, İspanya'da banka hesabında en az 1 milyon Euro tutma, iş kurma ya da en az 500 bin Euro’luk gayri menkul satın alma karşılığında verdi. İspanya'da Altın Vize'den yararlananların yüzde 96'sı gayri menkul alımıyla bunu gerçekleştirirken, bundan faydalanan yabancı ülke vatandaşlarının listesine bakıldığında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela ilk 5'te yer aldı.

(AS)