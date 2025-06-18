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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 09:36
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 09:38
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İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi

"AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı. Bu savaş devam ederken İsrail'e silah satmamalıyız, silah ambargosu uygulamamalıyız" diyor İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İspanya, AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istedi
Fotoğraf: AA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının videokonferans yöntemiyle katıldığı olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Albares, AB dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte AB'nin, İsrail'in dünyadaki en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade ederek, Gazze'ye saldırıları devam ettiği sürece AB ülkelerinden İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep ettiğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı AB ülkelerinden, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'ya karşı alınan kararların İsrail için de uygulanmasını istedi.

Albares ayrıca İsrail ile İran arasındaki gerginliğin azalmasına dair hiçbir işaret olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirerek, İran'la nükleer program konusunda diyaloğun yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Bu arada İran'ın Tel Aviv'i hedef alan balistik füze saldırılarında İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanın evinin de zarar gördüğü kaydedildi.

(HA)

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İstanbul
İsrail İspanya
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