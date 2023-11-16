İsmet Değirmenci kimdir?

1964'te Marmara Adası'nda doğdu. 1991'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun oldu. 1994'te İstanbul'daki Ortaköy Heykel Atölyesi Galerisi'nde ilk kişisel resim sergisi “Ada”yı düzenledi. O zamandan beri birçok kişisel resim sergisi açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı. 1995 Esbank XII. Yunus Emre Resim Yarışması'nda “Başarı Ödülü”ne değer görüldü. 2002 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ders veriyor.(AÖ)