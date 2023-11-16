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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 09:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 09:50
1 dk Okuma

İsmet Değirmenci kimdir?

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/16/ismet-degirmenci-kimdir.jpg

1964'te Marmara Adası'nda doğdu. 1991'de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun oldu. 1994'te İstanbul'daki Ortaköy Heykel Atölyesi Galerisi'nde ilk kişisel resim sergisi “Ada”yı düzenledi. O zamandan beri birçok kişisel resim sergisi açtı ve çok sayıda karma sergiye katıldı. 1995 Esbank XII. Yunus Emre Resim Yarışması'nda “Başarı Ödülü”ne değer görüldü. 2002 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ders veriyor.(AÖ)

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