İsmailağa Cemaati “Kızıl Goncalar”ın yayından kaldırılmasını istedi

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı “Kızıl Goncalar” dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı.

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü ile muhafazakar çevrelerin hedefinde.

Tepkiye neden olan sahne

Kuran-ı Kerim kursunda geçen bir sahnede Kur’an okunurken çocuklardan biri “Cüneyt efendi geldi” diye ayağa kalkarak pencereye doğru koşuyor. Çocuklardan sorumlu Kur’an hocası ise “Sen nasıl Kuran’ı bölüyorsun, nasıl sadakallahülazim demeden kalkıyorsun!” diyerek çocuğa tokat atıyor.

Hoca “Geçin yerinize! Size ne Cüneyt efendiden size ne! Akranınız mı o sizin, terbiyesizler, ahlaksızlar! Hepiniz kardeşinizin günahının affı için yüzer amenerrasulü okuyorsunuz. Bu sırada dışarı çıkmak da dışarı gitmek de abdest tazelemek de yok!” diyerek çocuklara tepki gösteriyor.

"Asla kabul edilemez"

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Paylaşımda şöyle denildi:

“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

Önceki günlerde, Yeni Akit ve Yeni Şafak da benzer ifadelerle diziyi hedef almıştı. RTÜK “Kızıl Goncalar'a” dair şikayetler kayıt altına alındı” açıklaması yapmıştı.

Detaylar

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrollerinde buluşuyor.

Dizide, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncular da rol alıyor.

'Kızıl Goncalar', yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

(EMK)