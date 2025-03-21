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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 12:58
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 13:49
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İsmail Saymaz’a ev hapsi kararı

Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edilen İsmail Saymaz savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsmail Saymaz’a ev hapsi kararı
Fotoğraf: İsmail Saymaz / Instagram

Gezi’den 12 yıl sonra "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Burada savcıya ifade verdi. Ardından da dosyaya bakan savcı Saymaz’ı ev hapsi şeklinde adli kontrol isteyerek sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik tarafından da ifadesi alınan Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ne olmuştu?

İsmail Saymaz, Gezi Direnişi soruşturması kapsamında 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alındı. Aynı gün polis İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye farklı suçlamalarla operasyon yaptı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saymaz'ı 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardıme etmekle' suçladı. Savcılık suçlamaya Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarını' gerekçe gösterdi. Saymaz Gezi Direnişi sırasında Hürriyet'te çalışıyordu.

Gözaltındaki Saymaz: Hakkımda suç isnat edilemediği için Gezi dosyasına atılmak isteniyorum
Gözaltındaki Saymaz: Hakkımda suç isnat edilemediği için Gezi dosyasına atılmak isteniyorum
20 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsmail Saymaz gezi gezi soruşturması
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