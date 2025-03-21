İsmail Saymaz’a ev hapsi kararı
Gezi’den 12 yıl sonra "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Burada savcıya ifade verdi. Ardından da dosyaya bakan savcı Saymaz’ı ev hapsi şeklinde adli kontrol isteyerek sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Hakimlik tarafından da ifadesi alınan Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.
Ne olmuştu?
İsmail Saymaz, Gezi Direnişi soruşturması kapsamında 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alındı. Aynı gün polis İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye farklı suçlamalarla operasyon yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saymaz'ı 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardıme etmekle' suçladı. Savcılık suçlamaya Gezi Direnişi nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen isimlerle yaptığı 'telefon konuşmalarını' gerekçe gösterdi. Saymaz Gezi Direnişi sırasında Hürriyet'te çalışıyordu.
Gözaltındaki Saymaz: Hakkımda suç isnat edilemediği için Gezi dosyasına atılmak isteniyorum
(HA)