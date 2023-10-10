İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP'li hakimini yazdığı için hakim karşısında

AKP’den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan Gezi Davası hakimi Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın ‘FETÖ şüphelisi’ olduğunu ve ifade verdiğini yazan gazeteci İsmail Saymaz bugün hakim karşısına çıktı.

Murat Bircan'ın şikayeti üzerine “terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Saymaz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatları Aslı Kazan, Turgut Kazan, Serdar Laçin ile birlikte katıldı.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret izledi.

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İddianameye karşı savunma yapan Saymaz, Bircan ile ilgili haberleri ilk kendisinin yapmadığını, Gezi Davasıyla Bircan’ın tüm kamuoyunca tanındığını söyledi.

Saymaz, “Gezi Davasında karar çıkınca herkes hakim beyin geçmişini yazmaya başladı. Ben de eşi hakkında bir bilgi edindim ve bunun haberini yazdım” dedi.

Ardından da Murat Bircan’ı kastederek “Hakim Bey kendi adına değil, eşi adına şikayette bulunmuş. Bu hukuk tarihine geçecek bir şey” diye konuştu.

Saymaz savunmasında “Hakim Bey AKP’den belediye başkanı aday adayı olduğunda Bafra'yı sokak sokak gezmiş. Google fotoğraflarıyla dolu. Seçilemeyince hakim oldu diye geçmişini ben mi sileceğim? Hakim Bey, kendisine AKP’li diyerek itibarını zedelediğimi iddia ediyor, AKP’li olmak bu kadar itibar zedeleyen bir şeyse aday olmasaydınız. Aday olurken yerli ve milliydi de seçilemeyince mi itibar zedeleniyor? AKP’li demek hakaret değildir, itibar zedeleyici değildir. Ayrıca Murat Bircan kendisi hakkında değil eşi Arzu Bircan adına şikâyette bulunuyor. Bu hukuk tarihine geçecek bir şey” ifadelerini kullandı.

Bafra'daki dosyanın istenmesi talebine ret

Saymaz’ın ardından avukatı Aslı Kazan söz aldı. Kazan, Arzu Bircan’ın soruşturma sürecinde şüpheli olduğunu söyledi. Bircan’a ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlaması yöneltildiğini aktaran Kazan, mahkemeden Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma dosyalarının istenmesini ve tüm delillerin toplanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bafra’daki soruşturma dosyalarının üçüncü kişiler hakkında olduğu ve dosyaların mahkemeye getirilmesinin yargılamaya herhangi bir katkısının olmayacağı gerekçesiyle Aslı Kazan'ın talebini reddetti.

Mütalaa hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme davayı, 5 Aralık saat 09:40’a bıraktı.

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(HA)