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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 12:04
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 12:35
2 dk Okuma

İsmail Saymaz: Bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?

İsmail Saymaz yurt dışına çıkış yasağı cezası aldığı dosyadaki kısıtlılık kararına ilişkin, "En kısa zamanda ifade vermeye hazır olduğumu bildirdiğimiz halde “gelin” denilmedi. Benim suçum nedir? Söylenmiyor. Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsmail Saymaz: Bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına itiraz etmek için giden avukatlarının dosyada kısıtlılık kararı olduğunu öğrendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İsmail Saymaz'a yurtdışı yasağı kararı
İsmail Saymaz'a yurtdışı yasağı kararı
15 Mart 2025

Saymaz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, karara “Bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor?” diyerek tepki gösterdi.

Saymaz, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Bana yapılan hukuksuzluk katmerlenerek artıyor. Tarihimizde benzeri olmayan bir hukuk tanımazlıkla karşı karşıyayım.

Malum, ifadem bile alınmadan hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konmuş, pasaportum elimden alınmıştı. Bugün sabah avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin, karara itiraz için İstanbul Adliyesi’ne gittiler. Savcılıkta, dosyaya erişimin hakimlik kararıyla kısıtlandığını öğrendiler.

İtiraz etmek için kısıtlama ve yurt dışına çıkış kararlarından örnek istediler. Ne var ki bu kararlar bize verilmedi ve gösterilmedi. Oysa kararlar ve tutanaklar CMK’nın 153/3 maddesine göre gizlilik kapsamında değildir. Kanunen bize verilmesi gerekir. Biz örneği verilmeyen, içeriği gösterilmeyen kararlara nasıl itiraz edebiliriz?

Avukatlarım ikinci bir dilekçe vererek, savcıyla görüştü. Savcılık ikinci dilekçemize işlem yapmayı da kabul etmedi.  Ayrıca bugün, yarın, en kısa zamanda ifade vermeye hazır olduğumu bildirdiğimiz halde “gelin” denilmedi. Benim suçum nedir? Söylenmiyor. Yoksa bana da bir ‘örgüt’ mü bulunmak isteniyor? Trollerin bildiği, fakat bizden gizlenen bir soruşturma yürütülüyor.

Yargıya karşı adalet arıyoruz.

Haber Yeri
İstanbul
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