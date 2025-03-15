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Yayın Tarihi: 15 Mart 2025 21:33
 ~ Son Güncelleme: 15 Mart 2025 21:46
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İsmail Saymaz'a yurtdışı yasağı kararı

Gazeteci İsmail Saymaz, ailesi ile birlikte Yunanistan'a gitmek isterken pasaportuna el konuldu. Görevliler yurtdışı yasağı kararı olduğunu ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsmail Saymaz'a yurtdışı yasağı kararı

Gazeteci İsmail Saymaz, ailesi ve arkadaşları ile yurt dışına giderken pasaportuna el konuldu. Saymaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı.

İsmail Saymaz ailesi ile birlikte Yunanistan'ın Dedeağaç kentine giderken pasaportuna el konuldu. Görevliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı olduğunu tebliğ ettiler. 

Saymaz karara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında

"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.
Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.
7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim.
Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. 
Gazetecilik dışında suçum…
Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok.
Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."

ifadelerine yer verdi.

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(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
İsmail Saymaz pasaport yurtdışı çıkış yasağı
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