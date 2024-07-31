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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 07:30
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 12:07
2 dk Okuma

İsmail Heniyye kimdir?

6 Mayıs 2017’den itibaren Hamas Siyasi Büro Başkanlığı görevini yürüten İsmail Heniyye, 31 Temmuz 2024’te İsrail’in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İsmail Heniyye kimdir?
Fotoğraf: AA Arşiv

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Siyasi Büro Başkanı. Filistin mücadelesinin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir ve hem destekçileri hem de karşıtları tarafından güçlü bir lider olarak görülür.

29 Ocak 1963’te Gazze Şeridi’ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda doğdu. Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı eğitimi aldı ve burada Hamas’ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin’in öğrencisi olarak örgütün gençlik kanadı 'İslami Blok'ta aktif rol aldı. 1983-1984 yıllarında Gazze İslam Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nde görev aldı ve 1985'te konsey başkanı oldu.

1989 yılında İsrail tarafından tutuklandı ve üç yıl hapis yattı. 1992 yılında Lübnan'a sürgün edildi, bir yıl sonra Gazze’ye döndü ve Hamas’ın siyasi kanadında önemli görevler üstlendi.

1997'de İsrail'in serbest bıraktığı Şeyh Ahmed Yasin'in ofisinde başkanlık yaptı.

İsrail, Hamas Liderini Öldürdü
22 Mart 2004

Başbakanlık dönemi

2006 yılında Hamas'ın Filistin yasama seçimlerini kazanmasının ardından Filistin Başbakanı olarak atandı. Ancak, uluslararası toplumun ve İsrail'in tepkisiyle karşılaştı. İsrail, Filistin Yönetimi'ne yönelik ekonomik yaptırımlar uyguladı ve ABD ile Avrupa Birliği de mali yardımlarını kesti. Bu yaptırımlara rağmen Hamas’ın silah bırakmayacağını ve İsrail'i tanımayacağını belirtti.

Filistin Seçimlerini Hamas Kazandı
26 Ocak 2006

Abbas ile çatışma ve hükümet krizi

2007’de Mahmud Abbas tarafından görevden alındı. Bu dönemde, Hamas ve El Fetih arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Ardından Gazze Şeridi'nde fiili olarak bölgenin lideri konumuna geldi.

El Fetih-Hamas Çatışıyor, Ölümler Durmuyor
16 Mayıs 2007

Hamas Siyasi Büro Başkanlığı

2016 yılında Katar’a taşındı ve burada bir ofis kurdu.Katar’da kaldığı süre boyunca, Hamas’ın uluslararası ilişkilerini ve stratejik planlamalarını yönetti.

6 Mayıs 2017 yılında Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. 2018’de ABD tarafından ‘terör listesi’ne alındı.

Hamas'ın Yeni Lideri İsmail Heniyye
Hamas'ın Yeni Lideri İsmail Heniyye
7 Mayıs 2017

3 oğlu ve 4 torunu öldürüldü

İsrail ordusu, 10 Nisan 2024’te Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’na giden Heniyye ailesinin aracını hedef aldı. Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu yitirdi.

Çocukları ve torunları öldürülen Hamas lideri: Tutumumuz değişmeyecek
Çocukları ve torunları öldürülen Hamas lideri: Tutumumuz değişmeyecek
11 Nisan 2024

Suikast

31 Temmuz 2024’te İran’ın başkenti Tahran’da bulunduğu sırada, İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

(VC)

Hamas Filistin-İsrail Savaşı ismail heniyye
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