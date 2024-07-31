İsmail Heniyye kimdir?

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Siyasi Büro Başkanı. Filistin mücadelesinin önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir ve hem destekçileri hem de karşıtları tarafından güçlü bir lider olarak görülür.

29 Ocak 1963’te Gazze Şeridi’ndeki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda doğdu. Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı eğitimi aldı ve burada Hamas’ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin’in öğrencisi olarak örgütün gençlik kanadı 'İslami Blok'ta aktif rol aldı. 1983-1984 yıllarında Gazze İslam Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nde görev aldı ve 1985'te konsey başkanı oldu.

1989 yılında İsrail tarafından tutuklandı ve üç yıl hapis yattı. 1992 yılında Lübnan'a sürgün edildi, bir yıl sonra Gazze’ye döndü ve Hamas’ın siyasi kanadında önemli görevler üstlendi.

1997'de İsrail'in serbest bıraktığı Şeyh Ahmed Yasin'in ofisinde başkanlık yaptı.

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Başbakanlık dönemi

2006 yılında Hamas'ın Filistin yasama seçimlerini kazanmasının ardından Filistin Başbakanı olarak atandı. Ancak, uluslararası toplumun ve İsrail'in tepkisiyle karşılaştı. İsrail, Filistin Yönetimi'ne yönelik ekonomik yaptırımlar uyguladı ve ABD ile Avrupa Birliği de mali yardımlarını kesti. Bu yaptırımlara rağmen Hamas’ın silah bırakmayacağını ve İsrail'i tanımayacağını belirtti.

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Abbas ile çatışma ve hükümet krizi

2007’de Mahmud Abbas tarafından görevden alındı. Bu dönemde, Hamas ve El Fetih arasında ciddi çatışmalar yaşandı. Ardından Gazze Şeridi'nde fiili olarak bölgenin lideri konumuna geldi.

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Hamas Siyasi Büro Başkanlığı

2016 yılında Katar’a taşındı ve burada bir ofis kurdu.Katar’da kaldığı süre boyunca, Hamas’ın uluslararası ilişkilerini ve stratejik planlamalarını yönetti.

6 Mayıs 2017 yılında Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. 2018’de ABD tarafından ‘terör listesi’ne alındı.

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3 oğlu ve 4 torunu öldürüldü

İsrail ordusu, 10 Nisan 2024’te Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’na giden Heniyye ailesinin aracını hedef aldı. Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu yitirdi.

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Suikast

31 Temmuz 2024’te İran’ın başkenti Tahran’da bulunduğu sırada, İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

(VC)