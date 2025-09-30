ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 15:08
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 15:10
1 dk Okuma

İsmail Beşikçi’nin durumu iyiye gidiyor

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, Beşikçi’nin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Sabahki nöroloji muayenesinde hafıza, konuşma ve bedenini kullanma becerisinde ilerleme var" dedi.

BİA Haber Merkezi

İsmail Beşikçi’nin durumu iyiye gidiyor
Fotoğraf: kiraathane.com.tr

Diyarbakır’da 27 Eylül’de 9’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaparken rahatsızlanıp Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. İsmail Beşikçi’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastanede beyin kanaması (intrakraniyal kanama) tespit edilen Beşikçi için yoğun bakımda takip sürüyor.

30 Eylül 2025

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada Beşikçi’nin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “İsmail hocadan iyi haberler vermeye devam ediyoruz. Sabahki nöroloji muayenesinde hafıza, konuşma ve bedenini kullanma becerisinde ilerleme var. Sağ ayağını da hafif kımıldatabiliyor. Yoğun bakımda hafif fizyoterapiye de başlanmış.”

Ülgen, hastanın genel durumunda gözlenen tek önemli sorunun idrar sondasına bağlı bazı kan değerlerinin (üre, kreatinin) yükselmesi olduğunu, bu nedenle üroloji konsültasyonunun yapıldığını ve tedaviye başlandığını söyledi. Ülgen, Beşikçi’nin bugün de yoğun bakımda kalacağını ve özel odaya alınma süreci öncesi hazırlıkların sürdüğünü ekledi.

(EMK)

İsmail Beşikçi
