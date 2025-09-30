İsmail Beşikçi’nin durumu iyiye gidiyor

Diyarbakır’da 27 Eylül’de 9’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde konuşma yaparken rahatsızlanıp Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. İsmail Beşikçi’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Hastanede beyin kanaması (intrakraniyal kanama) tespit edilen Beşikçi için yoğun bakımda takip sürüyor.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen, Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada Beşikçi’nin durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “İsmail hocadan iyi haberler vermeye devam ediyoruz. Sabahki nöroloji muayenesinde hafıza, konuşma ve bedenini kullanma becerisinde ilerleme var. Sağ ayağını da hafif kımıldatabiliyor. Yoğun bakımda hafif fizyoterapiye de başlanmış.”

Ülgen, hastanın genel durumunda gözlenen tek önemli sorunun idrar sondasına bağlı bazı kan değerlerinin (üre, kreatinin) yükselmesi olduğunu, bu nedenle üroloji konsültasyonunun yapıldığını ve tedaviye başlandığını söyledi. Ülgen, Beşikçi’nin bugün de yoğun bakımda kalacağını ve özel odaya alınma süreci öncesi hazırlıkların sürdüğünü ekledi.

(EMK)