İsmail Beşikçi Güz Akademisi "20. Yüzyılda Kürdistan’ın Nomosu " başlığıyla düzenlenecek.

Can Şeker’in koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan Güz Akademisi’ne başvurular, 25 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 29 Aralık’ta açıklanacak olan Akademi, 6 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 10 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Akademide Fırat Aydınkaya, Mustafa Zengin, Fidan Mirhanoğlu, Kamal Solemani, Allah Hassaniyan ve Rojda Yaşik dersler verecek.

Online olarak düzenlenecek olan Akademi’nin dili Kürtçe’nin Kurmancî lehçesinde olacak. Programa sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek ve programa kabul edilen katılımcılardan derslere düzenli katılımı bekleniyor. Program sonunda altı haftadan beşine katılan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

İsmail Beşikçi Vakfı’nın Akademi programı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle deniyor:

“İsmail Beşikci Vakfı 2023 Güz Akademisi ise, ‘20. Yüzyılda Kürdistan Nomosu’ başlığıyla sürdürülecektir. Bu Güz Akademisi, Kürdistan’da Kürt ulusunun merkezde olduğu ulus devlet(ler)in kurulamamış olmasının ulusal ve uluslararası sebeplerini tartışmakla sınırlı kalmayıp Kürt tarih yazımında mevcut büyük yarılmanın merkezinde yer alan ‘devletli olma(ma) hali’ne dair teorik bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda 2023 Güz Akademisi, ‘21. Yüzyılda Kürdistan’ın Nomosu’ başlıklı 2023 Bahar Akademisi’nde de kısmen ele aldığımız Kürt(lük), İslam(lık) ve Kapitalizm şeklindeki üç döngünün 20. yüzyılda Kürdistan özelinde nelere tekabül ettiğini tartışmayı hedeflemektedir.

2023 Beşikci Güz Akademisi, Kürdistan heyulasının üzerinde dolandığı bu zeminin yeniden ve yeniden neşet ettiği 20. yüzyılı ‘20. yüzyılda Kürdistan’ın Nomosu’ başlığıyla tartışmaya açmaktadır.”

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(FD)