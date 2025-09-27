İsmail Beşikçi Diyarbakır’da hastaneye kaldırıldı

Sosyolog İsmail Beşikçi’nin beyin kanaması geçirdiği ve sağ tarafında felç oluştuğu bildirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen 9’uncu FilmAmed Belgesel Film Festivali’nde, yaşamını konu alan “Bizim İsmail” belgeselinin gösteriminin ardından yapılan söyleşi sırasında fenalaşan Beşikçi, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Beşikçi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlke TV’ye bağlanan gazeteci İrfan Aktan, “Hayati tehlikesi sürüyor. Bundan sonraki müdahelenin nasıl olacağı henüz belli değil. İkinci bir kanamanın olmamasını umuyor hekimler. Bilinç kaybı söz konusu değil” dedi.

İsmail Beşikçi kimdir?

Gazeteci Aktan X'te sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan doktorun videosunu paylaştı. Doktoru açıkalamda,“Konuşma bozukluğu ve anlamasında bir kayıp var. Şu anda cerrahi bir durum yok. Takip edeceğiz. Beyin kanaması var” dedi.

İsmail Beşikçi’nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri nöroloji hekimi verdi. (Saat 20.30) pic.twitter.com/dLgOCY4cz4 — İrfan Aktan (@irfanaktans) September 27, 2025

Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, ilçe belediye eşbaşkanları, DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beşikçi’yi hastanede ziyaret etti.

"Sağlık durumu iyie gidiyor"

Bucak, X’te şu paylaşımı yaptı:

"FilmAmed Festivali’nde "Bizim İsmail" belgesel filminin gösterimi nedeniyle kentimizde bulunan İsmail Beşikçi Hocamız, maalesef belgesel gösteriminin sonunda sahnede fenalaştı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Beşikçi Hoca'nın sağlık durumu iyiye doğru gidiyor.

Yoğun bakım servisinde takibi ve tedavisi devam eden Beşikçi Hoca'nın durumunu hastane bahçesinde dostları ve sevenleriyle birlikte takip ediyoruz. Beşikçi Hoca'ya acil şifalar diliyorum."

Hastane: Bilinci açık

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavisi süren Sosyolog İsmail Beşikçi’nin sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

“Bugün saat 18.10 civarında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanemize getirilen sosyolog-yazar İsmail Beşikçi, acil serviste yapılan ilk değerlendirmelerin ardından hemen müşahede altına alınmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiştir.

Hastamız, hızla yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanmıştır. Bilinci açık olmakla birlikte, beyin kanamasının kritik bir bölgede olması nedeniyle hayati riski devam etmektedir. Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi‘nin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.”

