Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) eski Başkanı ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin’in şikayetiyle tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı 29 gün sonra hakim karşısına çıktı.

Ankara 32. Asliye Mahkemesi’ndeki duruşmayı YENİ Partili milletvekilleri Sibel Suiçmez, Mahmut Tanal, Utku Çakırözer, Fethi Açıkel, Gökçe Gökçen, Tahsin Ocaklı ve Okan Konuralp gibi isimler izledi.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ile gazetecilik meslek örgütü temsilcileri takip etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Arı iddianameye karşı savunma yaptı. “Sadece gazetecilik yaptığım için tam 29 gündür cezaevindeyim.” dedi. Gözaltına alınışını ve tutuklanışını anlattı.

Arı, iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ( TCK 217/A )” ve “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret (TCK 125)” ile suçlanıyor ve 5 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

Şunları söyledi:

"Basın ve ifade özgürlüğü Anayasa ile güvence altına alınmasına rağmen Anayasa’ya aykırı şekilde tutuklandım. 7 yıllık meslek hayatıma 20’den fazla ödül sığdırdım. Ben yolsuzluk, hırsızlık yapmadım. Sadece halk için gazetecilik yaptım. Fatma Betül Sayan Kaya gibi fondan 2 milyar TL götürmedim. Yunus Emre Vakfı’nı soymadım. Sadece gazetecilik yaptım. Tweet atan gazetecinin tutuklandığı dünyanın kaç ülkesinde görülebilir?

Müşteki Ebubekir Şahin’in şikâyet dilekçesi ile iddianamede görüleceği üzere, Ebubekir Şahin’in fon soruşturmasının önemli ismi olan Osman Arıkan Nacar ile samimi ilişkisini anlattığı tweetini tekrar paylaşmam suç sayılıyor. İddianamede Şahin’in kendi tweetini paylaşarak görünür gerçeği çarpıttığım iddia ediliyor. Bir kişinin tweetini ekran görüntüsü alıp paylaşarak neyi çarpıtabilirim? Asıl görünür gerçeği çarpıtan iddia makamıdır. Ben çok iddianame okuyup haberleştirdim, ancak kendi iddianamem kadar kötüsünü görmedim.

İddianamede ‘haberin/paylaşımın doğruluğunu teyit etmedi, gerçeğe aykırı içerik paylaştı’ gibi ifadelerle, müşteki Şahin’in benim dediği tweet inkar ediliyor. Hem iddianamenin başında kabul ediliyor hem de iddianamenin sonunda inkar ediliyor. Alenen yalan söyleniyor yani! Dahası yine iddianameye göre halk arasında korku, panik ve endişe yaratmayı amaçlamışım, yetmemiş kamu düzenini bozacak şekilde infial ortamı oluşturmuşum. Bu satırları okuyan savaş çıkardım sanacak. Oluşmadığı halde ‘oluştu’ denilen infial ortamının delili, ispatı nerede?

İddianamede anlatılan toplumdaki endişe, korku ve huzursuzluk ortamı benim, yani bir gazetenin hukuksuzca tutuklanmasıyla gerçekleşmiştir. İddianamede hakaret suçundan da ceza istenmiş ama iddianame içeriğinde buna değinilmemiştir. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum.

"İddianamemin son sayfası çok ilginç" ifadesini kullanan Arı, "Ya Allah şaşırttı ya da hakkımı teslim etmek istediler; iddianamenin son bölümünde 'Şüphelinin şeref, onur ve saygınlığı rencide edildi' denilmiş. Bunun için de teşekkür ederim" diye konuştu.

Arı, savunmasını, "TCK’nin 26'ncı maddesi 'Hakkını kullanan cezalandırılamaz' diyor. Ben de burada ifade edildiği gibi bu ülkede gazetecilik yapma hakkımı kullandım. Gazetecilik suç değildir" ifadeleriyle noktaladı.

Avukatlar mahkemeden AYM'ye başvurmasını istedi

Arı'nın savunmasının ardından avukatların beyanlarına geçildi.

Duruşmaya katılan avukatlar arasında Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan, Kerem Altıparmak, Tolgay Güvercin, Ferhat Çelepkolu, Taylan Arı, Hatice Küçük, Ezgi Ergen Sürer yer aldı.

İsmail Arı'nın avukatı Tolgay Güvercin, "Savcı şikayetleri sıralamış, kanun maddelerini sıralamış ama hangi nedenle bu suçu oluşturduğunu açıklamamış. Sulh ceza hakimliği de bu somutlaştırmayı ve gerekçelendirmeyi yerine getirmemiş. Burada hukuki problemimiz var" dedi.

"Bu kişinin kendi tweetinin tekrar yayımlanması toplumda korku, panik yaratmaz" ifadesini kullanan Güvercin, "Şikayetçi 'ben böyle bir tweet atmadım' diyor mu? Ben dosyada görmedim. Böyle bir iddiası yok. Demek ki müvekkilin ifadesi gerçektir" diye konuştu.

Avukat Kerem Altıparmak da "Davanın, siyasi bir dava olduğunu" belirterek başladı. "Gazeteci siyasi nedenlerle, gazeteciliği nedeniyle yargılanmaktadır" diyen Altıparmak daha sonra halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A) maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu söyledi.

Söz konusu maddenin ağırlıklı olarak gazeteciler hakkında uygulandığını belirten Altıparmak, basın özgürlüğünün korunması için maddenin iptal edilmesi gerektiğini ekledi. Altıparmak, mahkemeden, hükmün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, suçun algıyla oluşturulamayacağını ve bu haliyle işlenemeyeceğini belirterek, Arı’nın beraatını talep etti.

Mahkeme de bu yönde karar vererek Arı'nın beraatına ve tahliyesine hükmetti.

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(HA)