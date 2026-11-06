İsmail Arı’dan cezaevi mektubu: 34 kişi yerde yatıyor

BirGün Muhabiri İsmail Arı, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’ndeki koşullarına yönelik mektup gönderdi.

BirGün’deki habere göre, toplam 28 kişilik koğuşta 62 kişinin kaldığını belirten Arı, 34 kişinin yerde yattığını söyledi.

Dört kişilik odalarda sekiz kişinin yattığını bunun da yeterli olmadığını belirten İsmail Arı, bazı tutukluların da ortak alana yatak sermek zorunda kaldığını anlattı.

mektubunda İsmail Arı, “Uyuyabilmek için bacaklarımızı ranzanın altına uzatıyoruz çünkü başka türlü koğuşun odalarına sığmak mümkün değil” dedi.

Arı, bu nedenle uyurken hareket etmenin mümkün olmadığını belirterek, dönmek için yataktan çıkmak zorunda kaldıklarını yazdı. Arı 16 gündür cezaevinde.

Gazeteci Arı şöyle dedi:

"Dört kişilik odalarda sekiz kişi uyuyoruz. Tutukluların bir kısmı da koğuşun ortak alanında yerde yatıyor. Peki ben neden buradayım? Sadece gazetecilik yaptığım için…”

Arı, cezaevinde kaldığı odasının detaylarını da paylaştı. Toplam sekiz kişinin kaldığı odanın uzunluğunun 4,80 metre, genişliğinin ise 2,10 metre olduğunu belirtti. “Küçük bir pencere, iki de dolap var. Yere serilen yataklarda ayaklar mecburen ranzaların altında kalıyor” dedi.

75 gün tutuklu kalmıştı

İsmail Arı, 21 Mart 2026’da, eşinin ailesini ziyaret etmek için bulunduğu Tokat’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanan Arı, 75 gün Sincan Cezaevi’nde kalmıştı.

İsmail Arı'dan cezaevinden mesaj: Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim

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(EMK)