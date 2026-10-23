İsmail Arı'dan cezaevinden mesaj: Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim

BirGün muhabiri İsmail Arı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) eski Başkanı Ebubekir Şahin’in şikayetiyle tutuklanmasının ardından cezaevinden mesaj gönderdi.

Aynı yıl içinde, aynı adliyede ve aynı suçlamayla ikinci kez tutuklandığını belirten Arı, emniyete kendi isteğiyle gitmesine rağmen hakkında “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Arı, mesajında gazeteciliği savunmaya devam edeceğini söyledi:

“Aynı yıl, aynı adliyede, aynı suç iddiası ile ikinci kez tutuklanarak cezaevine atıldım. Tutuklandığım gün Dünya Gazeteciler Günü'ydü.

Yine yatarı olmayan bir suç iddiası ile cezaevindeyim. Emniyete kendi ayağımla gitmeme rağmen hâkim, beni kaçma şüphesi var diye tutuklamış.

Ben bu memleketi de halkımızı da çok seviyorum. Bu yüzden de memleketimden kaçmam. Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim.

Sevgiler, İsmail.”

İsmail Arı tutuklandı

Aynı yıl içinde ikinci kez tutuklandı

İsmail Arı, RTÜK eski Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldı.

Avukatıyla birlikte emniyete giden Arı, burada gözaltına alındı. Ertesi gün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen gazeteci, savcılık ifadesinin ardından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, “kaçma ve delilleri karartma ihtimali” bulunduğu gerekçesiyle Arı'nın tutuklanmasına karar verdi.

Arı, 22 Mart 2026'da da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanmış ve 75 gün Sincan Cezaevi'nde tutulmuştu. Gazeteci, 5 Haziran'da görülen ilk duruşmada, herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadan tahliye edilmişti.

İsmail Arı hakkında ilk duruşmada tahliye kararı

(HA)