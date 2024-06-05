İslami yazar ve düşünürler “Hüda Kaya için Adalet” istedi

Yedi aydır Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Hüda Kaya hakkında iddianame hazırlandı.

Kaya hakkında 38 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19.680 yıl hapis cezası istenen iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hüda Kaya’nın tutukluluğu süresince hemen her kesim tarafından kampanyalar yapıldı, tepkiler gösterildi ve sosyal medyada yüzbinlerce kişinin katıldığı “Hüda Kaya’ya Özgürlük” çağrıları yapıldı.

İddianamenin ortaya çıkması akabinde Hüda Kaya hakkındaki suçlamalar ve istenen cezalar yeniden büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu defa İslami kesimin önde gelen kanaat önderleri ve yazarlarından oluşan isimler "Hüda Kaya için Adalet" başlıklı bir bildiriye imza attılar.

"Hüda Kaya için Adalet"

İmzaya açılan metin ve imzacı isimler şöyle:

Bizler Hüda Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezası ile yargılandığı davada adil bir yargılama yapılmadığına, hukuki bir süreç işlemediğine ve siyasi saiklerle bu tutukluluğun devam ettirildiğine inanıyoruz.

Bu yargılama siyasi ve keyfi gerekçelerle daha büyük haksızlıklara ve hukuksuzluklara yol açmadan, siyasi kimliği ve düşüncesi onaylansın ya da onaylanmasın, ağır suçlamalara maruz kalan Hüda Kaya’nın bir an evvel tahliye edilmesini adaletin ve hukukun bir gereği olarak görüyoruz.