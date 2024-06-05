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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 11:11
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 15:47
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İslami yazar ve düşünürler “Hüda Kaya için Adalet” istedi

"Bu yargılama siyasi ve keyfi gerekçelerle daha büyük haksızlıklara ve hukuksuzluklara yol açmadan, siyasi kimliği ve düşüncesi onaylansın ya da onaylanmasın, ağır suçlamalara maruz kalan Hüda Kaya’nın bir an evvel tahliye edilmesini adaletin ve hukukun bir gereği olarak görüyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İslami yazar ve düşünürler “Hüda Kaya için Adalet” istedi

Yedi aydır Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan Hüda Kaya hakkında iddianame hazırlandı.

Kaya hakkında 38 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19.680 yıl hapis cezası istenen iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hüda Kaya’nın tutukluluğu süresince hemen her kesim tarafından kampanyalar yapıldı, tepkiler gösterildi ve sosyal medyada yüzbinlerce kişinin katıldığı “Hüda Kaya’ya Özgürlük” çağrıları yapıldı.

İddianamenin ortaya çıkması akabinde Hüda Kaya hakkındaki suçlamalar ve istenen cezalar yeniden büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu defa İslami kesimin önde gelen kanaat önderleri ve yazarlarından oluşan isimler "Hüda Kaya için Adalet" başlıklı bir bildiriye imza attılar.

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"Hüda Kaya için Adalet"

İmzaya açılan metin ve imzacı isimler şöyle:

Bizler Hüda Kaya’nın ağırlaştırılmış müebbet ve yüzlerce yıl hapis cezası ile yargılandığı davada adil bir yargılama yapılmadığına, hukuki bir süreç işlemediğine ve siyasi saiklerle bu tutukluluğun devam ettirildiğine inanıyoruz.

Bu yargılama siyasi ve keyfi gerekçelerle daha büyük haksızlıklara ve hukuksuzluklara yol açmadan, siyasi kimliği ve düşüncesi onaylansın ya da onaylanmasın, ağır suçlamalara maruz kalan Hüda Kaya’nın bir an evvel tahliye edilmesini adaletin ve hukukun bir gereği olarak görüyoruz.

İmzacılar: Adnan Fırat, Ahmet Faruk Ünsal, Ahmet Kaya, Ahmet Örs, Ali Bulaç, Arif Özel, Atasoy Müftüoğlu,
Berrin Sönmez, Burhan Kavuncu, Cihan Aktaş, Cihangir İslam, C. Kani Torun, Davut Güler, Dilaver Demirağ, Diba Keskin, Edip Yüksel, Erol Kekeç, Fatma Akdokur, Fatma Betül Kocaaslan, Fatma Bostan Ünsal, Faysal Mahmutoğlu, Gürkan Çakıroğlu, Hadiye Yolcu, Halil İbrahim Yenigün, Hasan Postacı, Hüseyin Hatemi, Hüseyin Sarıgül, İbrahim Sediyani, İhsan Eliaçık, İslam Özkan, Mehmet Ali Başaran, Mehmet Alkış, Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Efe, Menice Rümeysa Gülmez, Metin Karabaşoğlu, Muammer Bilgiç, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Yeneroğlu, Müfit Yüksel, Rümeysa Çamdereli, Şakir Diclehan, Ümit Aktaş, Veysi Dündar, Yavuz Değirmenci, Zeki Kılıçaslan.
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(EMK)

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