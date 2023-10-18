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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 13:23
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:42
2 dk Okuma

GAZZE’DEKİ HASTANE SALDIRISI

İslami Cihad: İsrail’in iddiaları asılsız

İslami Cihad Hareketi, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanladı. Hamas da “Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail’e aittir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/gazzedeki-hastane-saldirisi.jpg
*Saldırı sonrası El-Ehli Baptist Hastanesi, 18 Ekim 2023 (Fotoğraf: AA)

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, en az 500 kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı ve İsrail’in suçlamalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

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Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, İslami Cihad’dan yapılan yazılı açıklamada, “İslami Cihad, Gazze’deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkililerin, İslami Cihad’ın Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldığı yönündeki iddialarının “asılsız ve gerçek dışı” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına” işaret edildi.

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Hamas: Sorumluluk doğrudan İsrail’e aittir

İslamî Direniş Hareketi (Hamas), El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in “yalan hikâyeler uydurarak yaptığı katliamın gerçeğini saptırmaya çalıştığı” vurgulandı.

“Hastaneyi bombalamakla tehdit eden faşist işgal güçleri, 23 ambulansı vurdu; aileleriyle 25’ten fazla doktoru, 3 binin üzerinde Filistinli sivili öldürdü. Bu kişilerin yüzde 70’i çocuk ve kadındı” diyen Hamas, İsrail’in şu ana kadar 120 bin konutu içinde yaşayanlarla birlikte yıktığını belirtti.

Hamas, “Hastane katliamının sorumluluğu doğrudan İsrail’e aittir” dedi; Birleşmiş Milletler ve dünyadaki tüm ülkelere “İsrail ordusunun işlediği bu suçu kınama” ve “İsrail yönetiminin kararlarıyla gerçekleştirilen saldırıları durdurma” çağrısı yaptı.

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(VC)

Filistin-İsrail Savaşı Hamas islami cihad israil ordusu El-Ehli Baptist Hastanesi
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/haber/kudus-piskoposlugu-israil-in-hastanemize-saldirisi-insanliga-karsi-suctur-286539
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir
18 Ekim 2023
/haber/dso-saglik-hizmetlerine-yonelik-her-saldiri-uluslararasi-hukukun-ihlalidir-286507
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18 Ekim 2023
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