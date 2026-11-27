Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üzüm bağları iş makineleriyle sökülüyor. Bir zamanlar bölge ekonomisinin temelini oluşturan pamuk üretiminin de büyük ölçüde ortadan kalkmasının ardından, şimdi de üzüm ve biber üreticileri benzer bir gelecekle karşı karşıya.

Son yıllarda değişen yağış düzeni, uzun süren kuraklık dönemleri, beklenmedik aşırı yağışlar ve yükselen üretim maliyetleri çiftçilerin geçim koşullarını ağırlaştırıyor. İklim krizinin etkilerine karşı yeterli destek alamadıklarını belirten üreticiler, ürünlerini yetiştirseler bile satacak pazar bulamamaktan yakınıyor. İslahiye’deki üreticilerin anlattıkları, iklim krizinin gündelik yaşamda yarattığı sonuçları ve tarımda iklim uyumu tartışmalarını görünür kılıyor.

İklim krizinin Türkiye'nin tarımsal üretimine etkileri

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

“Çiftçiliği bıraktık, artık başka ne iş yapabiliriz diye düşünüyoruz”

İslahiye’de üzüm yetiştiriciliği yapan Mehmet Kuş, yıllardır sürdürdüğü üretimi artık bıraktığını anlatıyor. Değişen iklim koşulları ve tarım politikaları nedeniyle çiftçiliğin sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirten Kuş, geçimini sağlamak için başka iş arayışlarına yöneldiğini söylüyor.

Çiftçilikle uğraşıyordum geçmiş dönemde. Malum, çiftçiliği bıraktık artık. Değişen tarım politikaları, değişen iklim şartları diyelim daha doğrusu. Artık çiftçilik dışında başka nasıl bir iş yapabiliriz veya kendimizi nereye adapte edebiliriz, onun derdindeyiz.

Kuş’un anlattığına göre geçen yıl yaşanan kuraklık üzüm bağlarında ciddi verim kayıplarına neden oldu. Bu yıl ise yağışların artması başlangıçta üreticileri sevindirse de aşırı yağışlar bağlarda hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtı. Yetiştirilen üzümler için yeterli pazar bulunamaması da kayıpları artırdı.

Ayrıca bilim insanları da birçok araştırmada bağcılığın iklim krizinin sonuçlarından dolaylı ve doğrudan etkilendiğini, bu nedenle de bağcılık açısından yerel iklim değişikliği projeksiyonlarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Geçen yıl yağışların olmamasından, kuraklıktan dolayı sıkıntı çektik. Üzümlerimiz, mahsullerimiz hep çöp oldu diyelim. Geçen seneyi atlatamazken bu sene yağışlar güzel oldu diye sevindik. Ama aşırı yağışların olmasından dolayı üzümlerimiz hastalık aldı.

Kayıtlara göre; Gaziantep’te Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında görülen en yüksek sıcaklıkların hepsi 2000 ve sonrasında gerçekleşti. En sıcak Haziran günü 2024’te, en sıcak Ağustos günü 2023’te ve rekor kıran en sıcak Eylül günü de 2025 yılında kayıtlara geçti. En düşük sıcaklıklara ait rekorların hepsi ise 1983 ve öncesine ait.

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

Bir zamanların verimli bağları iş makineleriyle sökülüyor

İslahiye’de yaşanan tarımsal dönüşümün en görünür sonuçlarından biri, yıllardır üretim yapılan üzüm bağlarının sökülmesi. Ziraat Mühendisi ve aynı zamanda YENİ Parti İslahiye İlçe Başkanı Mustafa Sezgin Yıldırımtürk, bölgede 30–40 yıllık bağların iş makineleriyle ortadan kaldırıldığını, çiftçilerin daha az işçilik gerektiren ürünlere yönelmeye başladığını söylüyor:

Şimdi üzümcüler tarlalarını söküyorlar, açık söyleyeyim size. Yıllık, yani 30 yıllık, 40 yıllık bağı söküp atıyorlar. İnsanlar artık işin kolayına, makinalı tarıma kaçıyor. Daha az mesai harcıyor.

Yıldırımtürk’e göre çiftçiler, biber ve üzüm gibi yoğun emek gerektiren ürünlerin yerine buğday ve mısır gibi makineyle ekilip hasat edilebilen ürünleri tercih ediyor. Bu değişim hasat işçilerinin gelirlerini, taşımacılığı ve ilçe esnafını da etkiliyor.

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

Biber üretiminde kuraklık ve aşırı yağış kıskacı

İslahiye’nin önemli tarım ürünlerinden biri olan kırmızı biber de değişen iklim koşullarından etkileniyor. Biber üreticisi Emre Demir, son 7–8 yılda kuraklığın belirginleştiğini, son dönemde ise aşırı yağışların üretimi olumsuz etkilediğini anlatıyor.

Son 10 yıl içerisinde iklim krizi etkisini esasen kuraklık olarak gösteriyordu. Son 7-8 yıldır özellikle ciddi bir kuraklık vardı. Geçen yıldan bu yana da yağışlardan dolayı mağduriyetimiz oldu.

Demir’e göre kuraklık dönemlerinde artan sulama ihtiyacı elektrik ve su maliyetlerini yükseltti. Sulama kooperatifine yapılan ödemelerle birlikte dekâr başına sulama maliyetinin yaklaşık 2 bin ila 3 bin liraya ulaştığını belirtiyor.

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

Bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle ilkbahar ekimleri gecikti. Biberlerin olgunlaşması normal dönemlerin gerisinde kaldı. Sonbahar yağışlarının erken başlamasıyla hasat ve kurutma süreçleri de sekteye uğradı.

Biberlerimiz çok geç yetişti. Güz yağışları da çok erken girince çiftçi perişan oldu. Çiftçinin şu anda İslahiye Ovası’nda biberinin yüzde 50’si toplanmamış durumda ya da toplanmış, sergenlerde bekliyor. Yoğun yağışlar biberlerde kalite kaybına yol açtı.

Demir’in verdiği yüzde 50 oranı, kendi tahminlerine dayanıyor.

Biberin fiyatı 40 liradan 18 liraya düştü

Hasat edilen biberlerin önemli bir bölümü güneş altında serilerek kurutuluyor. Ancak yağışlı hava koşulları bu işlemi zorlaştırıyor. Ziraat Mühendisi Yıldırımtürk, kurutma sürecinin aksamasının kalite kaybına ve fiyat düşüşüne neden olduğunu belirtiyor.

Bu yıl sezon başında 40 liralardan başlayan fiyat, şu an yağışlardan dolayı 18 liralara kadar düştü. Maalesef güneş olmayınca, yağış olunca seremiyorlar. Çünkü çürüme yapıyor. Bu da aflatoksine sebep oluyor. Analizlerden geçmiyor.

Yıldırımtürk’ün aktardığı fiyatlara göre biberin satış değerindeki düşüş yüzde 50’yi aşıyor. Yağış ve nem nedeniyle uygun koşullarda kurutulamayan biberlerde küflenme ve aflatoksin oluşumu riski de artıyor. Bu durum çiftçinin gelirinin yanı sıra gıda güvenliğini de ilgilendiriyor.

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

“Çiftçiye sorsalar birçok çözüm önerisi sunabilir”

Emre Demir, yaşanan sorunların yalnızca iklim koşullarıyla açıklanamayacağını, iklim krizine uyum sağlayacak tarımsal politikaların geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Üreticilerin deneyimlerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesini istiyor.

Kimseyi suçlama gayesinde değiliz. Ama buna karşı Tarım Bakanlığı’nın bir projesi olmaz mı? Bugün hava tahminleri bir aylık, iki aylık yapılabiliyor. Bunun üzerinden çiftçinin ihtiyaçlarına göre neler yapılabilir? Aslında burada gelseler en basit bir köylüye sorsalar birçok öneri yapabilir.

Demir, köylerde ortak kullanıma açık kurutma tesisleri kurulmasının yağışlı dönemlerde ürün kayıplarını azaltabileceğini, güneş enerjisi destekli sulama yatırımlarının da küçük çiftçilerin maliyetlerini düşürebileceğini düşünüyor.

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

“Bize para vermeyin, ürünümüzü satabileceğimiz pazar oluşturun”

Üzüm üreticisi Mehmet Kuş’un taleplerinin merkezinde ürünlerin değerlendirilebileceği pazarların oluşturulması var. Kuş, iklim koşullarının zorlaştırdığı üretim sürecinin ardından ürünleri satamamanın ikinci bir ekonomik kayıp yarattığını söylüyor.

Hani daha kalıcı çözümler bekliyoruz. Mesela biz tutup da devlete veya yetkililerine demiyoruz ki; 'Bize para ödemesi yapın, maddi destek sağlayın, biz de kendimizi kurtaralım'. Hayır, yetiştirdiğimiz ürünü satacağımız pazarlar oluşturun bize.

Kuş, bölgede üzümün işlenebileceği tesislerin kurulmasını ve farklı pazarlara erişimin sağlanmasını istiyor. Ona göre sorun yalnızca bir yıllık düşük gelir değil, üretimin her aşamasındaki belirsizlikler yeni sezon için yatırım yapmayı da güçleştiriyor.

Tarımdaki kriz ilçe ekonomisini de etkiliyor

Yıldırımtürk, geçmişte pamuğun bölgenin en önemli ürünlerinden biri olduğunu, bugün ise üretimin neredeyse sona erdiğini anlatıyor. Pamuğun ardından üzüm ve biber üretiminde de benzer bir gerileme yaşanabileceğinden endişe ediyor.

Mühendise göre üretim maliyetlerindeki artış, düşük satış fiyatları ve iklim koşullarından kaynaklanan kayıplar çiftçileri daha az masraf gerektiren tarımsal faaliyetlere yönlendiriyor. Tarımın ekonomik açıdan cazibesini kaybetmesi, gençlerin üretimden uzaklaşmasına ve kırsaldan kentlere göçün artmasına da zemin hazırlıyor.

Biber üreticisi Demir de köylerde çalışacak insan bulmanın zorlaştığını, gençlerin geçimlerini sağlayamadıkları için başka işlere yöneldiğini anlatıyor. Böylece iklim krizinin tarımsal etkileri, iş gücü kaybı ve kırsal yaşamın dönüşümüyle iç içe geçiyor.

Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

“Kendi ülkemizde yalnız bırakıldık”

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yaptığı dönemde Mehmet Kuş, uluslararası iklim görüşmelerinin kendi yaşamlarında nasıl bir karşılık bulacağını sorguluyor. İklim krizinin etkileriyle doğrudan karşılaşan çiftçilerin yalnız bırakıldığını düşünüyor.

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Şu an COP31’in yapıldığı ülke coğrafi olarak biziz. Kendi ülkemizde bu toplantı yapılıyor ama kendi ülkemiz kendi vatandaşını kendi haline bırakmış. Yalnız bir şekilde, nasıl yaparsan yap, 'çözüm sende' diyerekten bir politika izliyor. Yani bir politikayla nasıl bir tarım öngörülüyor, onu da çözmüş değiliz.

Bu sözler, küresel iklim politikalarıyla yerelde yaşanan sorunlar arasındaki mesafeye işaret ediyor. Sulama ve kurutma altyapısına erişim, üretim maliyetleri, pazarlama olanakları ve çiftçilerin karar alma süreçlerine katılması, iklim uyumu tartışmasının somut başlıkları olarak öne çıkıyor.

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Fotoğraf: Jiyan Erkılıç

“Nasıl pamuk bittiyse, bunlar da bitebilir”

İslahiye’deki dönüşümün önümüzdeki yıllarda belirginleşebileceğini söyleyen Mustafa Sezgin Yıldırımtürk, mevcut koşulların sürmesi halinde çiftçilerin tarımdan uzaklaşacağını, ailelerin geçimlerini sağlamak için kentlerde farklı işlere yöneleceğini öngörüyor.

İslahiye’de iş makineleriyle sökülen üzüm bağları, kurutulmayı bekleyen biberler ve üretimden uzaklaşan çiftçiler, iklim krizinin yalnızca sıcaklık veya yağış miktarlarıyla ilgili olmadığını gösteriyor. COP31 öncesinde bölgeden yükselen talepler ortak bir noktada birleşiyor. Çiftçiler, değişen iklim koşullarına rağmen üretmeye devam edebilmek, emeklerinin karşılığını alabilmek ve yaşadıkları topraklarda geçimlerini sürdürebilmek istiyor.

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