İskoçya Sağlık Bakanı 11 bin Sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson 11 bin Sterlinlik (yaklaşık 424 bin TL) internet faturası nedeniyle istifa etti.

Matheson 2022 Noel’inde ailesiyle birlikte Fas'a gitti. Yanına bakan olduktan sonra devletin tahsis ettiği iPad’i aldı. Matheson’un çocukları maç izlemek için tabletin internet paylaşımını kullandı. Bakan İskoçya’ya döndükten sonra 10 bin 935 Sterlin veri dolaşım faturası geldi.

Matheson başlangıçta faturanın 3 bin Sterlinini ödemeyi kabul etti. Geri kalanını ise Sağlık Bakanlığı üstlendi. Bu da faturanın tamamını vergi mükelleflerinin karşıladığı anlamına geliyordu.

İskoçya Parlamentosu yıllık maaşı 118 bin 511 Sterlin (yaklaşık 4 milyon 566 bin TL) olan Matheson hakkında soruşturma başlattı.

Bunun üzerine Matheson parayı devlete geri ödemeyi kabul etti. Ancak Matheson İskoçya Parlamentosunun başlattığı soruşturmanın sonuçlanmasını beklemeden Başbakan Hamza Yusuf’a istifasını sundu.

Matheson istifa mektubunda “İskoçya Parlamentosundan soruşturmayı önümüzdeki haftalarda sonuçlanacağının bilincindeyim. İncelemenin bulgularını henüz almadım, ancak bunun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için istifa etmek benim ve hükümetin çıkarınadır” dedi.

Faturanın "meşru" olduğunu savunmuştu

Matheson Kasım ayında olay ilk ayyuka çıktığında iPad’i parlamento çalışmaları için kullanıldığı konusunda ısrar etti. Oğullarının iPad'in internet paylaşımını açtığından haberinin olmadığını söyledi.

Olayın kamuoyunda tepkiye yol açmasının ardından eşinin kendisine gerçeği söylediğini belirtti ve faturanın nedeni olarak eski SIM kartını suçladı.

(HA)