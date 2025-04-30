İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
Ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle rahatsızlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle gece saatlerinde hastaneye götürüldü.
Cumhuriyet'in haberine göre adli kontrol kapsamında evine götürülmesi planlanan Başa, Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı.
Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.
İBB YÖNETiCİLERİNİN AİLELERİ HEDEFTE
İBB operasyonu: 18 kişi serbest bırakıldı, 30 kişinin daha tutuklanması isteniyor
29 Nisan 2025
(AB)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.