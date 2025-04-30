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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2025 10:34
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2025 17:44
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle rahatsızlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Şafak Başa'nın hastaneden fotoğrafı
Cumhuriyet

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, göğüs ağrıları nedeniyle gece saatlerinde hastaneye götürüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre adli kontrol kapsamında evine götürülmesi planlanan Başa, Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı.

Başa’nın ilk etapta tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.

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(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Şafak Başa İSKİ İBB
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