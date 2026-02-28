ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 01:03 28 Şubat 2026 01:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 02:04 28 Şubat 2026 02:04
Okuma Okuma:  2 dakika

İSKİ Genel Müdürü Başa görevine iade edildi

Hakkındaki ev hapsi kararı Kasım 2025'te kaldırıldığı halde görevine iade edilmeyen Başa sonunda işinin başına döndü. 30 Nisan 2025'te ev hapsine alınan İSKİ Genel Müdürü, konuyu AYM'ye taşıyınca 210 gün sonra ev hapsine son verilmiş, ancak görevine iade edilmemişti. hakkında verilen ev hapsi kararı Kasım 2025'te kaldırılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İSKİ Genel Müdürü Başa görevine iade edildi
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa/ Fotoğraf: Facebook

İBB operasyonları sırasında hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, tedbirin Kasım 2025'te kaldırılmasından yaklaşık üç ay sonra yeniden işinin başına döndü.

Başa 7 ay boyunca ev hapsinde tutulmasını AYM'ye taşıdıktan kısa süre sonra hakkındaki tedbir kaldırılarak serbest bırakılmış ancak görevine iadesi bugüne kadar geciktirilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, İSKİ Genel Müdürü Başa'nın görevine iade edilmesine karar verildi.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki en büyük yerel kamu kurumlarından birinin sorumluluğunu içeriyor. Kurumun bütçesi birçok bakanlığın yıllık yatırım bütçesine yaklaşan büyüklükte.

2024 bütçesi yaklaşık 65–70 milyar TL aralığında kabul edilen İSKİ, 2025'te yaklaşık 90 milyar TL dolayında bir bütçeyle yönetilmişti.

Şafak Başa hakkında

57 yaşındaki İSKİ Genel Müdürü, 1990'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 2007’de Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2012’de Hacettepe Üniversitesi’nden doktora derecesi, 2024’te “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” alanında doçentlik unvanı aldı.

Şafak Başa 1995'te başladığı kamu yöneticiliği kariyerinde Karabük, Yenice ve Ordu, Mesudiye kaymakamlıklarının ardından 2002'de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Başmüfettişi olarak çalışmaya başladı. 2015’te Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atandı. 2019-2021 arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, ardından Bilgi İşlem ve Abone Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

6 Haziran 2022’de İSKİ Genel Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. 8 Ağustos 2022'den sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın önerisiyle asaleten İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Başa evli ve iki kız çocuğu babası.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Şafak Başa İBB operasyonu ev hapsi
ilgili haberler
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
30 Nisan 2025
/haber/iski-genel-muduru-safak-basa-hastaneye-kaldirildi-306969
İBB: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'ya yapılanlar hukuksuzluktur
28 Nisan 2025
/haber/ibb-iski-genel-muduru-safak-basa-ya-yapilanlar-hukuksuzluktur-306869
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı
30 Nisan 2025
/haber/iski-genel-muduru-safak-basa-hastaneye-kaldirildi-306969
İBB: İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'ya yapılanlar hukuksuzluktur
28 Nisan 2025
/haber/ibb-iski-genel-muduru-safak-basa-ya-yapilanlar-hukuksuzluktur-306869
Sayfa Başına Git