İSKİ Genel Müdürü Başa görevine iade edildi

İBB operasyonları sırasında hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, tedbirin Kasım 2025'te kaldırılmasından yaklaşık üç ay sonra yeniden işinin başına döndü.

Başa 7 ay boyunca ev hapsinde tutulmasını AYM'ye taşıdıktan kısa süre sonra hakkındaki tedbir kaldırılarak serbest bırakılmış ancak görevine iadesi bugüne kadar geciktirilmişti.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, İSKİ Genel Müdürü Başa'nın görevine iade edilmesine karar verildi.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki en büyük yerel kamu kurumlarından birinin sorumluluğunu içeriyor. Kurumun bütçesi birçok bakanlığın yıllık yatırım bütçesine yaklaşan büyüklükte.

2024 bütçesi yaklaşık 65–70 milyar TL aralığında kabul edilen İSKİ, 2025'te yaklaşık 90 milyar TL dolayında bir bütçeyle yönetilmişti.

Şafak Başa hakkında

57 yaşındaki İSKİ Genel Müdürü, 1990'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 2007’de Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını tamamladı. 2012’de Hacettepe Üniversitesi’nden doktora derecesi, 2024’te “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları” alanında doçentlik unvanı aldı.

Şafak Başa 1995'te başladığı kamu yöneticiliği kariyerinde Karabük, Yenice ve Ordu, Mesudiye kaymakamlıklarının ardından 2002'de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Başmüfettişi olarak çalışmaya başladı. 2015’te Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğüne atandı. 2019-2021 arasında İSKİ İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, ardından Bilgi İşlem ve Abone Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

6 Haziran 2022’de İSKİ Genel Müdürlüğü’ne vekâleten atandı. 8 Ağustos 2022'den sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın önerisiyle asaleten İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladı.



Başa evli ve iki kız çocuğu babası.