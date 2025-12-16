ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:34 16 Aralık 2025 11:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.12.2025 11:37 16 Aralık 2025 11:37
Okuma Okuma:  1 dakika

İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy’un ev hapsi kaldırıldı

Şanlısoy ifadesinde, “Vatandaşların yasa ve mevzuata gösterdiği saygıyı, TOKİ ve diğer kamu kurumlarının da en az aynı düzeyde göstermesi ve bu kanunlara uyması gerekir. Biz kanunsuz bir işlem yapmadık” dedi.

BİA Haber Merkezi

İSKİ Daire Başkanı Adem Şanlısoy’un ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Nisan’da gerçekleştirilen ve “ikinci dalga” olarak adlandırılan operasyonda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bürokratları da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Sazlıdere Barajı havzasına inşa ettiği ve ruhsatsız olduğu belirtilen yapılara ilişkin yıkım tebligatı gönderdiği bilinen İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, dört gün süren gözaltının ardından mahkemeye çıkarılmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Mahkeme, elektronik kelepçe takılarak 231 gündür ev hapsinde tutulan Adem Şanlısoy hakkında verilen bu tedbiri kaldırdı. Kararın ardından görevliler Şanlısoy’un ikametine giderek elektronik kelepçeyi çıkardı.

Adem Şanlısoy, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, İSKİ’de görevine 1998 yılında, Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde memur olarak başladığını belirtti. Şanlısoy, soruşturmanın temel nedenlerinden birinin, Sazlıdere içme suyu havzasında TOKİ tarafından yürütülen ve ruhsatsız olduğu belirtilen yaklaşık 24 bin konutluk inşaata ilişkin olarak, Havza Mevzuatı gereği tutanak tutmaları olduğunu söyledi.

Şanlısoy ifadesinde, “Vatandaşların yasa ve mevzuata gösterdiği saygıyı, TOKİ ve diğer kamu kurumlarının da en az aynı düzeyde göstermesi ve bu kanunlara uyması gerekir. Biz kanunsuz bir işlem yapmadık” dedi.

(EMK)

İstanbul
İBB operasyonu siyaset ekrem imamoğlu
ilgili haberler
İBB davasında tahliye edilen 11 kişi, gözaltına alındı
5 Aralık 2025
/haber/ibb-davasinda-tahliye-edilen-11-kisi-gozaltina-alindi-314231
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Size yazıklar olsun
12 Kasım 2025
/haber/imamoglu-ndan-ibb-iddianamesine-ilk-tepki-size-yaziklar-olsun-313479
CHP'den 'İBB iddianamesi'ne yönelik ilk tepki: Bu metnin gerçek sahibi Erdoğan’dır
11 Kasım 2025
/haber/chp-den-ibb-iddianamesi-ne-yonelik-ilk-tepki-bu-metnin-gercek-sahibi-erdogandir-313463
İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor
11 Kasım 2025
/haber/ibb-iddianamesi-tamamlandi-imamoglu-icin-2-bin-352-yila-kadar-hapis-isteniyor-313450
