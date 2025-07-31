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Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2025 19:24
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2025 23:19
3 dk Okuma

BAŞKASININ FİRARI İÇİN GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLDİLER

İskenderun'daki asker ölümlerinin gerçek nedeni: İnsanlık dışı kolektif cezalandırma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İskenderun'da iki erin ölümüyle sonuçlanan "aşırı sıvı kaybı"na, başka iki erin firarı dolayısıyla bütün bölüğün "ceza" olarak dört saat güneş altında hazırolda bekletilmelerinin yol açtığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İskenderun'daki asker ölümlerinin gerçek nedeni: İnsanlık dışı kolektif cezalandırma
İskenderun'da güneş altında bekletilerek ölümlerine neden olunan erler: Hayrullah Halit Kahraman ve Semih Erdoğan /Fotoğraf: X

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, İskenderun'da aşırı sıvı kaybı sonucu organ yetmezliğinden can veren iki askerin "sıvı kaybı"na dört saat güneş altında bekletilerek cezalandırılmalarının yol açtığını açıkladı.

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Ne olmuştu?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 asker, önceki gün yüksek ateş şikâyetiyle tedavi altına alınmış; erlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan’ın, aşırı sıvı kaybına bağlı olarak kandaki sodyum düzeyinin neden olduğu çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettikleri açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, hastanede tedavileri devam eden beş askerin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmişti.

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin bugünkü yazısında can veren askerlerin de aralarında bulunduğu hastaneye kaldırılan askerlerden hayatta kalanları Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret eden Bağcıoğlu'nun "askerler ve ailelerinden aldığı bilgi"yi aktardı.

"İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”

Milli Savunma Bakanlığı: "Tahkikat devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren iki erle ilgili olarak sorulan soruları yanıtlayan "Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da "birliğin tüm faaliyetleri[nin] son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmekte [olduğunu]" söylediler.

"Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır."

CHP’li Bağcıoğlu, olayın hemen ardından X'teki sosyal medya hesabından "Kamuoyunda yoğun olarak gündeme getirilen 'iddialar' çerçevesinde, kamuoyu vicdanının tatmini için öncelikle cevaplanması gereken 3 temel soru!!" diyerek erlerin ölümlerinin gerçek nedenlerinin açıklanmasını istemişti.

CHP’li Bağcıoğlu: Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi?
CHP’li Bağcıoğlu: Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi?
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“Kamuoyunda yoğun olarak gündeme getirilen 'iddialar' çerçevesinde, kamuoyu vicdanının tatmini için öncelikle cevaplanması gereken 3 temel soru!!

1- Erler uzun süre neden güneş altında bekletildi? Firari erler olduğu için tüm birliğin uzun süre bekletildiği doğru mu?

2- Birlikte 'içme suyunun' yetersiz olduğu, askerlerin para ile kantinden su satın almak zorunda kaldığı doğru mu?

3- Rahatsızlanan erlere yapılan acil tıbbi müdahalenin 'müdahale mevki -  zaman - olay çizelgesi' nedir?”

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
askerlik vicdani ret adalet
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ilgili haberler
BİR "EĞİTİM ZAYİATI" MI?
İskenderun'daki erlerin ölümünden kim sorumlu?
28 Temmuz 2025
/haber/iskenderun-daki-erlerin-olumunden-kim-sorumlu-309896
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