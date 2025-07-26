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Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2025 09:24
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2025 15:44
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İskenderun'da iki asker aşırı sıvı kaybından öldü

İskenderun'da hastaneye kaldırılan yedi askerden ikisi öldü. Milli Savunma Bakanlığı askerlerin aşırı sıvı kaybı nedeniyle öldüğünü açıkladı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
İskenderun'da iki asker aşırı sıvı kaybından öldü

İskenderun'da askerlik yapan yedi asker yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yedi askerden ikisinin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliğinden öldüğü açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikâyeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit KARAMAN ve İkmal Er Semih ERDOĞAN kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (Dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir.

Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
milli savunma bakanlığı
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