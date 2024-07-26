İskenderun Befesa işçileri grevde: Zam istiyoruz

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İspanyol sermayeli Befesa Silvermet İskenderun Çelik Tozu Geri Dönüşümü A.Ş. işçileri, hakları için grev kararı aldı.

2021 yılında, işyerinde yetkili sendikadan istifa eden işçiler, sendikalarını Birleşik Metal-İş olarak değiştirmişti. Ancak, işyerindeki sendika yetkisi ile ilgili hukuki süreç üç yıl süren bir mücadeleye dönüştü.

Sendikalaşma iradelerini koruyan işçiler, mahkeme sürecinin tamamlanmasını sabırla bekleyerek, Birleşik Metal-İş ile toplu sözleşmeli çalışma düzenine kavuşmayı umuyorlardı. Dava sürecinin tamamlanmasının ardından, 12 Şubat 2024 tarihinde toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştı. Ancak, bu müzakerelerden bir sonuç alınamaması üzerine işçiler, işverenin sunduğu teklifin gerçekçi olmadığını belirterek grev kararı aldı.

3 Temmuz'da yapılan değerlendirmeler sonucunda, 26 Temmuz itibarıyla 59 işçi ile birlikte grev başlatıldı.

Befesa fabrikası, İskenderun bölgesinde çelik tozu geri dönüşümü yapan ve Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da birçok tesisi bulunan İspanyol merkezli bir şirket.

Çelik tozu, tuz cürufları ve alüminyum kalıntılarının geri dönüşümünü sağlarken, işçiler zorlu ve ağır koşullarda çalışıyor.

Yetki mahkemesinin üç yıl sürmesi nedeniyle işçilerin ücretleri eridi ve asgari ücret seviyesine düştü. İşçilerin talep ettiği %82 zam oranına karşılık işverenin sunduğu teklif sadece %27,7 oldu. Bu teklif, işçileri grev silahını kullanmaya zorladı.

İşçiler açıklamada şöyle seslendi:

“Ülkemizde hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve uygulanan IMF destekli kemer sıkma politikalarının sonucunda gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk giderek derinleşirken, sermayedarlar kârlarına kâr katmaya devam ediyor. İşçi sınıfımız, açıkladığı şaibeli enflasyon verileriyle ekmeğimizi küçülten TÜİK’in bile artık gizleyemediği bu gerçekliğin içerisinde yaşamaya çalışıyor. “

“Bu ağır yoksullaşma tablosu içerisinde, toplu sözleşmelerle üyelerimizin ücretlerini korumak, ekonomik ve sosyal haklarını bir adım ileri taşımak, onların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasını sağlamak için mücadele ediyoruz.”

“Befesa’da da üyelerimizin beklentilerini ve taleplerini karşılamayan toplu sözleşme teklifine karşı grev pankartımızı coşkuyla asıyoruz. Befesa işçilerinin haklı talepleri karşılanana kadar grevimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

(EMK)