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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 12:40
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024 12:48
1 dk Okuma

CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI BİNİNCİ HAFTA

İskender Bayhan Adalet Bakanı’na sordu: Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerler hukuki mi?

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Cumartesi Anneleri/İnsaları’na Galatasaray Meydanı’nın demir bariyerlerle kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İskender Bayhan Adalet Bakanı’na sordu: Galatasaray Meydanı’ndaki bariyerler hukuki mi?
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Türkiye'nin en uzun soluklu mücadelesini veren Cumartesi Anneleri/İnsanları 1000.hafta buluşmasını 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Galatasaray Meydanı’ndaki engellemeler hafifletilmiş olsa da kolluk güçleri demir bariyerlerle ve fiziki olarak meydanda bulunmaya devam ediyor.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Cumartesi Anneleri/İnsaları’na Galatasaray Meydanı’nın demir bariyerlerle kapatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Bayhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle şu soruları iletti:

*Protestocuların keyfi bir sayı belirlenerek sınırlandırılmasının, Galatasaray Meydanı’nın etrafının bariyerle engellenmiş olmasının ve anıtın önünde basın açıklama yapılmasının engellenmesinin hukuki dayanağı nedir?

*Tüm Türkiye’nin gözleri önünde çeyrek asırdan fazladır barışçıl bir şekilde toplanarak hak ve adalet talep eden yurttaşlara işkence eden polis memurları halen neden Galatasaray Meydanı’nda görevlendirilmektedir?

*Başta Maside Ocak Kışlakçı ve Gülseren Yoleri kararları olmak üzere AYM kararlarının gerçek anlamda uygulanmasını garanti altına almak üzere bir adım atacak mısınız?

(EMK)

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