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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 16:49
2 dk Okuma

İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler sürüyor

Hayvan hakları savunucuları saldırganın tutuklanması ve hakları ihlal edilen tüm hayvanlar için bugün ve haftasonu farklı şehirlerde eylem yapacak.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İşkenceyle öldürülen Eros için eylemler sürüyor

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürüldüğü sitenin sakinleri saldırganın tutuklanması talebiyle yaptıkları eylemlerini sürdürüyor.

Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

1 Ocak sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros’u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkence ederek öldürmüştü. Saldırganın Eros’u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık hakkında dava açıldı.

Yaşam için Yasa Platformu'nun sosyal medya hesabından, "6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülen Eros’un katili dışarıda, Eros toprağın altında, biz isyandayız. Adaletten mahrum bırakılan tüm hayvan dostlarımız için bir araya geliyoruz. Eros ve hakları ihlal edilen tüm hayvanlar için, katilleri serbest bırakan adaletsizliğe karşı isyandayız; yurdun dört bir yanında eylemdeyiz! Doğup büyüdüğü sitede ailesiyle yaşayan, sevenleri tarafından özenle bakılan bir kediyi işkenceyle öldürdü, serbest bırakıldı ve hala tutuklanmadı" diyerek eylemlere çağrı yaptı.

  • Bugün (16 Şubat) 21.00  - İstanbul'da Eros'un yaşadığı Ağaoğlu My World Europe sitesi B kapısı önünde 
  • 17 Şubat Cumartesi 17.00 -  Ankara Sakarya Caddesi
  • 18 Şubat Pazar 14.00 - İstanbul Beykoz
  • 18 Şubat 19.30 - İzmir Alsancak Vestel önü
  • 18 Şubat 13.00 - Antakya Esenlik Pazarı
  • 18 Şubat 14.00 - Alanya Atatürk Anıtı

(AÖ)

Kedi Eros hayvan cinayetleri yaşam hakkı
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