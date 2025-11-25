Îşkenceya zayendî a di bin çavan de didome: 82 caran tacîza zayendî kirine

Buroya Alîkariya Hiqûqî a Li Dijî Tecawiz û Tacîza Zayendî a di Bin Çavan de bi boneya 25ê Mijdarê Roja Têkoşîna Li Dijî Tûndkariya Li Ser Jinan daxuyaniyek weşand.
Buroyê di daxuyaniyê de bi bîr xist ku ew ji sala 1997an vir ve, ew piştgiriya hiqûqî ya belaş didin jin û jinên trans ên ku ji aliyê mêran ve di bin çavan de, di serdegirtinên mal û gundan de, li kolan, li dibistan û li kar rastî îşkenceya zayendî tên.
25Ê MİJDARÊ ROJA TÊKOŞÎNA Lİ DİJÎ TÛNDKARIYA Lİ SER JİNAN
2020-2025: Mêran herî kêm 1923 jin kuştine, 4436 jin birîndar kirine
Tûndkariya li dijî jinan polîtîk e
Buroyê destnîşan kiriye û gotiye "28 sal derbas bûn, û tevî guhertinên di qanûnên nivîskî de jî, di pratîkê de zêde tişt neguheriye.”
Her weha buroyê diyar kir ku nêzîkatiya dewletê çiqas hişk dibe û nefret û cudakarî çiqas zêde dibe jin û zarokên keç dibin hedefên destpêkê. Buroyê destnîşan kir ku tûndkariya li dijî jinan, bi tûndkariya zimanê dewletê û polîtîkayên wî yên fîîlî ve girêdayî ye û got, "Tûndkar pêl bi pêl ji aliyê desthilatê ve tê hunandin."
Di daxuyaniyê de hatiye gotin ku girtîgeh û bi taybetî navendên dersînorkirinê yên ku jinên biyanî lê têne girtin, qadên ku ji tundkariyê re vekirine. Tevî gelek serlêdanan jî, jin ji bo dozên hiqûqî ditirsin.
Her weha hatiye destnîşan kirin ku jinên trans jî "di nav qurbaniyên herî mezin ên tundkariya dewletê de ne."
Tabloya serlêdanên 2025an: 98 kes
Buroyê wekî her sal di 25ê Mijdara îsal de jî rapora xwe ya îstatîstîkan a têkildarî serlêdanan weşand.
Daneyên 2025an ên buroyê asta tûndkariya li dijî jin û jinên trans raxist ber çavan:
Tevahiya serlêderan: 98
- 90 jin
- 7 jinên trans
- 1 zarok
Dabeşkirina etnîkî:
- 46 Kurd
- 42 Tirk
- 3 Ermenî
- 2 Roman
- 3 Ereb
- 1 Arnawidî
- 1 Ukraynî
Binpêkirinên mafan:
- 52 derp
- 74 lêgerîna tazî
- 82 tacîza zayendi
- 56 îşkenceya psîkolojîk
- 61 îşkenceya bijîşkî
- 67 bêparkirina ji pêdiviyên bingehîn
- 33 kelemçeya ji pişt ve
- 14 gotinên piçûkxistinê ên ji bo nasnameya zayendî
- 1 gefa ku ji bo nasnameya zayendî
- 6 îşkenceya fîzîkî
Rapor wekî "belgeya ku bi awayekî herî zelal giraniya rewşa heyî ya tundkariyê nîşan dide" hate binavkirin.
