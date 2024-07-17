İşkence gören Vedat Kurt: Adaletin eşit şekilde yürütülmesini istiyorum

Gazeteci Mehmet Yetim, 15 Temmuz 2024'te sosyal medya hesabından 22 yaşındaki Vedat Kurt'un 2020 yılında Antalya'da çalışırken ücretini istediği için işyeri sahibi tarafından işkenceye maruz kaldığı görüntüleri paylaştı. Vedat Kurt'un yaşadığı bu olay kamuoyunda gündem oldu.

2021 yılında Vedat Kurt'un şikayeti sonrasında başlatılan soruşturma, 2022 yılında davaya dönüştü. İddianamede ve bilirkişi raporunda ise 4 kişinin, HTS kayıtları ve ifadelerine yer verilerek suçu işledikleri açıkça ifade edildi.

Aylarca ücretini alamadı

Urfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan Vedat Kurt, babasının vefatı sonrası ailesine bakmak için 2020 yılında 18 yaşındayken çalışmak için Antalya’ya gitti.

Kepez ilçesinde A.T.’ye ait oto bakım atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. Kurt, diğer çalışanlarla birlikte atölye sahibinin sağladığı eve yerleşti.

Kurt, ilk zamanlar ücretini düzenli alırken, bir süre sonra ücretlerini alamamaya başladı. Aylarca ücretini alamadığı için Kurt, kaldığı evde yaşayan diğer bir işçinin odasında masa üzerindeki 16 bin TL'yi A.T'ye ait olduğunu düşünerek aldı ve İstanbul'a gitti.

Ancak A.T’nin tehditleri üzerine Kurt, Antalya’ya geri döndü. A.T’ye 13 bin TL’yi teslim eden Kurt 3 bin TL’nin de kendi parasından kesilmesini söyledi.

Ardından A.T., Kurt’a parasını vereceğini biraz daha beklemesini söyledi. İş çıkışı Kurt’u eve bırakmak isteyen A.T. ile ortakları O.T., S.T. ve A.A. aracı ormanlık bir alana çekti.

Kurt: Hakkım olanın dörtte birini aldım bianet’e konuşan Vedat Kurt, “Aldığım para kesinlikle iş arkadaşıma ait değildi. Ben o parayı zaten iş yeri sahibi Ahmet Tahtacı'ya ait olduğunu bildiğim halde geri götürdüm. Ben haklıyım çünkü beni hükümetin, adaletin olduğu karakola ya da adliyeye teslim etmeyip kendileri cezalandırmaya kalktılar” dedi. "Ailemi tehdit ettiler" Vedat Kurt, İstanbul’a gittiği süreçte A.T. tarafından sıklıkla tehdit edildiği belirterek şunları söyledi: "Beni tehdit ettiler. Annemi de arayıp “Senin oğlun böyle giderse ölür” demişler. Ben onun için geri gittim oysa ben zaten kendi hakkım olanı almıştım. Hatta kendi hakkımın dörtte birini almıştım. Tamamını değil. Benim 60 bin liram içeride birikmiş. Ben 16 bin lirasını almışım.”

13 saat aralıksız işkence

Önce ormanlık alanda şiddete uğrayan Kurt, ardından işyerinin deposuna götürüldü. Orada 13 saat boyunca aralıksız işkenceye maruz kaldı. Telefonuna el konulan Kurt’un elleri ayakları bağlandı, aç-susuz bırakıldı, dişleri kerpetenle çekildi, elektrikli sopayla dövüldü ve böcek yedirildi.

Vedat Kurt verdiği ifadede, saatlerce işkence gördükten sonra şüpheli A. T’nin kendisine "Artık burada yaşayacaksın, benim bilgim olmadan bu bürodan dışarı çıkmayacaksın, kimseye de bir şey söylemeyeceksin, buraya gelen kimseye bunu anlatmayacaksın, yoksa seni tekrardan bu hale getiririz" dediğini aktardı.

Kurt, 15-20 gün kadar büro içerisinde kaldığını, dışarıya çıkmadığını ve kimse ile görüşmediğini, bu süreçte vücudundaki yaraların iyileştiğini, gözündeki yaralanmanın ise 3 ay sonra iyileştiğini söyledi.

Vedat Kurt ile aynı işyerinde çalışan görgü tanığı J.R. ise ifadesinde, Kurt'u işyerine geri döndükten bir gün sonra darp edilmiş halde olduğunu doğruladı.

İş yerinde çalışmaya devam etmesi için tehdit edilen Kurt, aynı iş yerinde 8-9 ay kadar daha çalıştığını, çünkü şüphelilerden korktuğunu da ifade etti.

İşkencenin kayıtları şüphelinin telefonunda

Kurt, o süreçte A.T.’nin telefonunu ele geçirerek işkence anına dair telefonda bulunan bir fotoğrafı abisine yolladı. Abisi olanların ardından A.T.’yi arayıp düğünleri olduğunu ve Kurt’u yollamalarını söyledi. Bu şekilde sanıkların elinden kaçabilen Kurt, Urfa’ya döndüğünde şikayetçi oldu.

"Baro avukat göndermedi" Şikayet sürecinde ise hukuki haklarının gasp edildiğini söyleyen Kurt, “Ben Urfa’da şikayetçi olduğumda bana herhangi bir şey sormadılar. Üstüne üstlük ben barodan iki kez avukat istedim bana herhangi bir cevap verilmedi. Hukuki olarak bütün haklarım gasp edildi” diye konuştu

Kurt'un şikayetinde dosyaya sunduğu fotoğraf ardından şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Şüphelilerden S.T'nin telefonunda işkenceye ait görüntüler ortaya çıktı. 2021 yılında hazırlanan Bilirkişi raporuna göre, S.T’nin telefonunda Vedat Kurt’a işkence edilen 19 fotoğraf ile 1 video tespit edildi. Yine söz konusu bilirkişi raporunda, görüntülerin 13-14 Ekim tarihleri arasında çekildiği ve çekim yerinin Antepliler Özel Otobüs Bakım Servisi olduğu tespit edildi.

"Amaçları gözdağı vermek" bianet'e konuşan Kurt’un avukatı Yusuf Önkol, "Bu kişiler, başkalarına gözdağı vermek, korku yaratmak için o görüntüleri çekiyor. Bir yıl boyunca görüntüleri silmemişler. Demek ki bu işin içerisinde sürekli oldukları için başkalarına göz dağı olsun "Biz insanları böyle yapıyoruz " gibi bir düşünceleri var" dedi.

İşkenceyi itiraf etti

HTS kayıtlarına göre ise, şüpheli A.T., S.T. ve O.T.’nin görüntülerin çekildiği saatlerde Antepliler Özel Otobüs Bakım Servisi’nde olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.A. ise ilk ifadesinde, olay tarihinde kendisini genelde eve bıraktığı için A.T.’nin dükkanına gittiğini ve orada A.T., S.T. ve O.T’nin Kurt’u darp ettiğini, işkence ettiğini gördüğünü itiraf etti.

"Yargılamadan beklentimiz tutuklu kalmaları" Soruşturma başladıktan sonra 4 şüpheliden sadece ikisinin 2 ay tutuklu kaldığını söyleyen Avukat Önkol, “Süreci sürüncemede kalmış durumda. Sanıklardan ikisi iki ay tutuklu kalıyor. Bugün bir basit yaralama silahla olduğu vakitte alt sınırı 3 ile 6 ay tutuklu kalıyor ama kanıtlar ortada olmasına rağmen 2 ay en fazla kalmış. Bizim yargılamadan beklentimiz tutuklu kalmaları” dedi.

Duruşmaya çağrı

“Adaletin eşit bir şekilde yürütülmesini istiyoruz. Eşit bir şekilde adalet yürütüldüğünde her şey oluruna varacaktır” diyen Kurt, kamuoyunu 16 Ekim 2024 tarihinde Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmasına destek olmaya davet etti.

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