‘Iskalanmış Hayatlar: Domlar’, Beyoğlu Sineması’nda

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay’daki Dom topluluklarının yaşadığı kayıpları, kurdukları dayanışma ağlarını ve görünmez kılınan yaşamlarını konu alan “Iskalanmış Hayatlar: Domlar” belgeseli, bu hafta sonu Beyoğlu Sineması’nda izleyiciyle buluşacak.

Belgeselin yönetmeni Mehmet Kuyumcu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek gösterimin ardından, “Deprem Sonrası Süreçte Domlar ve Romanlar” başlıklı bir söyleşi düzenlenecek.

Söyleşinin moderatörlüğünü Romani Godi’den (Roman Hafıza Çalışmaları Derneği) Ebru Uzpeder üstlenecek.

Biletler, İstanbul Senin uygulamasında yer alan İBB Kültür sekmesinden ücretsiz olarak temin edilebilir. Sınırlı sayıda olan biletler için izleyicilere yerlerini önceden ayırtmaları öneriliyor.

Domlar hakkında

“Dom” ismi, Ortadoğu’daki Roman topluluklarının kendi dillerinde kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir adlandırma.

Domlar, günümüzde başta İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Filistin, Mısır ve Türkiye olmak üzere Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde yaşayan topluluklardır.

Yaygın görüşe göre, 6. ile 9. yüzyıllar arasında Hindistan’ın kuzeyinden savaş, kıtlık ve kast sistemi gibi nedenlerle Batı’ya göç eden Roman topluluklarının bir koludur. Günümüzde göçebe, yarı göçebe ya da yerleşik biçimlerde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Konuştukları dil “Domari” olarak bilinir.

Tarihsel olarak bakıldığında, Hindistan’da en yoksul ve en alt kastlardan birinin adı olan “Dom”, Hindistan’dan Ortadoğu’ya uzanan göç sürecinde kullanılan, “Rom” ve “Lom” adlarının da kökenini oluşturan en eski adlandırmadır.

Kaynak: Romani Godi