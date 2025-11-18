ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Kasım 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2025 11:05
1 dk Okuma

‘İsimsiz Eserler Mezarlığı’ dünya prömiyerini Tallinn Film Festivali’nde yaptı

Festivalin ödülleri, 21 Kasım Cumartesi akşamı açıklanacak.

BİA Haber Merkezi

Görsel: Filmden bir sahne.

Melik Kuru’nun yazıp yönettiği İsimsiz Eserler Mezarlığı (Dump of Untitled Pieces), dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

Tallinn Film Festivali’nin ödülleri, 21 Kasım Cumartesi akşamı açıklanacak.

İlk Uzun Metraj dalında yarışan film, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’dan 12 farklı ülkeden 13 filmle birlikte değerlendirmeye alınacak.

Film, genç bir kadının Türkiye’nin ekonomik ve politik koşullarında var olmaya çalışmasını konu alıyor ve sanat dünyasını hicveden bir anlatı sunuyor.

Filmin başrollerini Manolya Maya ve Ekremcan Aslandağ paylaşıyor. Tuğrul Tülek, Tülin Özen, Ceylan Özgün Özçelik, Okan Avcı, Cüneyt Yalaz, Emrah Özdemir ve Ege Derin gibi oyuncular da filmde yer alıyor.

Filmin konusu

Hikâye, kirasını ödeyemeyen Aslı ile umursamaz ev arkadaşı Murat’ın, Aslı’nın çektiği fotoğraflarından gelir elde etme umuduyla İstanbul’un sanat dünyasında sürükleyici bir maceraya atılmasını anlatıyor.

Melik Kuru, “mezarlık” mefhumu üzerinden sanatın değerini yeniden tartışıyor.

Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen siyah-beyaz filmin yapımcılığını Hilal Şenel (Hafif Film) ve Fahriye Ismayilova (Parda Film) üstlenirken, ortak yapımcılığını Simla Güran (Demeli Film) yaptı. Filmde Barış Aygen görüntü yönetmenliğini, Elif Önel yapım tasarımını, Serhad Mutlu kurguyu, Alexander Dumitru ses tasarımını, Efe Demiral orijinal müzik tasarımını, Ezgi Baltaş oyuncu seçimini, Edze Ali fotoğraf danışmanlığını ve Aslı Melisa Uzun koreografiyi üstlendi. (TY)

