‘İsimsiz Eserler Mezarlığı’ dünya prömiyerini Tallinn Film Festivali’nde yaptı

Melik Kuru’nun yazıp yönettiği İsimsiz Eserler Mezarlığı (Dump of Untitled Pieces), dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

Tallinn Film Festivali’nin ödülleri, 21 Kasım Cumartesi akşamı açıklanacak.

İlk Uzun Metraj dalında yarışan film, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’dan 12 farklı ülkeden 13 filmle birlikte değerlendirmeye alınacak.

Film, genç bir kadının Türkiye’nin ekonomik ve politik koşullarında var olmaya çalışmasını konu alıyor ve sanat dünyasını hicveden bir anlatı sunuyor.

Filmin başrollerini Manolya Maya ve Ekremcan Aslandağ paylaşıyor. Tuğrul Tülek, Tülin Özen, Ceylan Özgün Özçelik, Okan Avcı, Cüneyt Yalaz, Emrah Özdemir ve Ege Derin gibi oyuncular da filmde yer alıyor.