İsim birleştirmeli soruşturmada WDR editörü Tuncay Özdamar’a takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesini ziyaret etmek için 30 Eylül’de geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerken gözaltına alınan ve 14 saat nezarette tutulan WDR Cosmo Türkçe Yöneticisi Tuncay Özdamar’ın dosyasına takipsizlik kararı verdi.

Özdamar’ın avukatı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, Özdamar’ın suçlama konusu yapılan Almanca iki paylaşımının Türkçeye çevirisinin yapıldığı bilirkişi raporunu savcılığa sundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı bunun üzerine, Özdamar’ın ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermediğinin’ anlaşıldığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Ne olmuştu?

Polis, Özdamar’ın 2018’da yazdığı Almanca paylaşımda adı geçen gazeteciler Murat Sabuncu ve Bağış Erten isimlerini birleştirip Murat Erten yapmış; savcılık da Özdamar hakkında hâkim Murat Erten’i ‘hedef gösterdiği’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

Özdamar, 30 Eylül 2023'te ailesini ziyaret etmek için geldiği Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerken gözaltına alındı.

14 saat havaalanı nezaretinde tutulan Özdamar, ardından Ankara Adliyesi’nde nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Özdamar, 6 Ekim'de Almanya'ya döndü.

Özdamar hakkında soruşturma açılan iki paylaşımın Türkçesi “Cumhuriyeti terk eden gazeteciler: Murat Sabuncu, Çiğdem Toker, Aydın Engin, Hakan Kara, Çiğdem Toker, Musa Kart, Melis Alphan, Barbaros Şansal, Ahmet Tulgar, Güray Öz, Aslı Aydıntaşbaş, Tayfun Atay, Bağış Erten, Mirgün Cabas, Zeynep Miraç, Erdem Gül, Ahmet İnsel” ve “Türk gazetesi Cumhuriyet, Türkiye'de basın özgürlüğünün son kalelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yönetim değişikliğinin ardından köşe yazarları ve editörler sıra sıra istifa ediyor. Ya da işlerine son veriliyor. Yeni yönetim devlete ve Erdoğan'a yakın olmakla itham ediliyor" şeklinde.

WDR editörü Tuncay Özdamar’a Türkiye'de bir garip gözaltı ve soruşturma

(HA)