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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 12:23
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 13:17
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Işıkhan: Belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz işlemi başlatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın maalesef CHP'li belediyeler. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Işıkhan: Belediyelere SGK borçları nedeniyle haciz işlemi başlatacağız
*Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarının tahsil edilmesiyle ilgili belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını söyledi.

Borç ödeme konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın öngördüğü şekilde haciz dahil gerekli işlemleri başlatacaklarını söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"Belediyelerin 96 milyar liralık borcu, bugün 150 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Maalesef sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız. Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi.

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"Bütün belediyelere eşit yaklaşıyoruz. Bütün belediyelere kamuoyu önünde aynı çağrıyı yapıyoruz. Tüm belediyelere sesleniyoruz. Sizin aracılığınızla bir kez daha sesleniyoruz, 'Borcunuzu ödeyin, borçlarınızın birikmesine ve ödenmesi zor seviyelere gelmesine müsaade etmeyin. Tek seferde ödemiyorsanız gelin bize başvurun, taksitlendirelim. İsterseniz gayrimenkul takası teklifi yapın, değerinde alalım' diyoruz. Bizim çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösteren belediyelerimize elbette bir işlem yapmıyoruz. Bu belediyelerimize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

"Ankara'nın borcu 2 katına çıktı"

Işıkhan, haciz işlerini en çok borcu olan belediyelerden başlayarak uygulayacaklarını aktardı:

"En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın maalesef CHP'li belediyeler. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var. 2019 yılında Melih Bey'den belediye devralındığında 200 milyondu SGK prim borcu. Bu konuyu mart ayında ilk kez dile getirdiğimizde 4,5 milyar lira borcu vardı. 7 ayda borcu neredeyse 2 katına çıktı. Üstelik bu süreçte borçlarını kapatma noktasında ne adım attılar, ne de taksitlendirme başvurusu yaptılar. Her geçen gün üzülerek ifade etmem gerekir ki borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız. Son olarak, 150 milyar lira borcun parti bazında dağılımını da vermek isterim. CHP yüzde 67,5, AK Parti yüzde 25, MHP yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 diye dağılmaktadır."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Vedat Işıkhan SGK belediye borçları
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