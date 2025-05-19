İSİG: Son 13 yılda 2 bin 728 genç, iş cinayetinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2013 yılı ile 2025 yılının ilk 4 ayına ait “Genç İşçiler İş Cinayetleri” raporunu açıkladı.
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Rapora göre söz konusu tarih aralığında en az 2 bin 728 genç, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerden 222'si18 yaşında, bin 214'ü 19-22, bin 292 kişi ise 23-25 yaş aralığında. Yaşamını yitiren gençlerin 284’ünün mülteci ya da göçmen olduğu paylaşıldı.
Raporun “işkollarına göre ölümler” bölümüne göre, en genç işçilerin yüzde 26 ile inşaat kolu oldu, en az yüzde 6 ile metal işkolu oldu.
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Raporun “ölüm sebeplerine göre” bölümünde, gençlerin yüzde 24’ünün trafik kazalarında, yüzde 16'sının yüksekten düşme, yüzde 15’inin de ezilme/göçük gibi sebeplerden dolayı yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.
Raporda, ölümlerin en çok İstanbul, Antalya, Konya, İzmir, Ankara kentlerinde yaşandığı ifade edildi.
(AB)